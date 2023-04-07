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Эксперт объяснил, как Мельбурн поставил Mercedes перед сложным выбором

Первая в сезоне победа над Aston Martin принесла команде из Брэкли основания для непростых размышлений. В этом уверен обозреватель Ф1 Питер Уиндзор

Алтай Гек
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Эксперт объяснил, как Мельбурн поставил Mercedes перед сложным выбором
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Учитывая форму Red Bull, вся борьба в нынешней Формуле 1 идет лишь за вторую и последующие позиции. Дважды подряд, в Сахире и Джидде, главным преследователем «Быков» на финише становился Фернандо Алонсо из Aston Martin. Однако в Альберт-парке испанец, даже финишировав на привычной третьей позиции, не смог ничего противопоставить Льюису Хэмилтону. 

Тот стартовал третьим, на несколько кругов вышел в лидеры гонки и в итоге завершил дистанцию вторым, завоевав для Mercedes первый призовой кубок в сезоне. 

Анализируя эту ситуацию, ветеран журналистского корпуса Питер Уиндзор обратил внимание на одно весьма любопытное обстоятельство. 

«Льюис отлично провел гонку и добился очень хорошего второго места, – сказал британец в своем блоге на YouTube. – Можно сказать, что для Mercedes второе место – это здорово. Но как по мне, самое главное, что они смогли опередить Aston. Кто бы мог представить себе такое после двух первых гонок.  

Мы ожидали, что для Aston Martin этот этап окажется успешным. Всем известно, что у них не все здорово с максимальной скоростью, но в Мельбурне она особенно и не нужна. И несмотря на это, они уступили Mercedes. 

Думаю, это связано с тем, что у Mercedes сейчас все очень здорово обстоит с лобовым сопротивлением и скоростью на прямых. Я знаю, что этому вопросу они уделил зимой серьезное внимание. 

И такая ситуация приводит Mercedes с дилемме: стоит ли им продолжать работы по переделке шасси или отказаться от них и продолжать сезон с нынешней машиной?».

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Уиндзор продолжил: «Льюис по ходу всей гонки пользовался преимуществом в скорости. Мы видели, как непросто было Фернандо Алонсо, который и сам говорил про это. Несмотря на новый регламент, преследовать машины 2023 года по-прежнему непросто. 

Даже многочисленные зоны DRS не слишком помогли Фернандо. Каждый раз, когда он подбирался ближе, передние шины начинали скользить, и отрыв снова увеличивался. 

Впрочем, в любом случае здорово, что Mercedes удалось опередить Aston Martin. В этом, пожалуй, главный итог Гран При Австралии».

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