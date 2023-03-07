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Эксперт объяснил, что позволит соперникам догнать Red Bull

По мнению Джолиона Палмера, все надежды Ferrari, Aston Martin и Mercedes теперь связаны с тем, что у них есть возможность быстрее дорабатывать свои машины

Зейнеп Таш
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, редактор (Турция)
Эксперт объяснил, что позволит соперникам догнать Red Bull
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Макс Ферстаппен стартовал в первой гонке нового сезона Ф1 с поула и без видимых сложностей одержал победу – ближайший преследователь из другой команды, которым стал Фернандо Алонсо на Aston Martin, отстал от голландца почти на 40 секунд. 

Такое развитие событий заставило многих в паддоке и за его пределами говорить, что борьба в нынешнем чемпионате уже завершена, угнаться за Red Bull никому не под силу и вообще можно начинать готовиться к 2024 году.

Джордж Расселл и вовсе заявил, что «Быки» до конца сезона не отдадут ни одной победы в Гран При.

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Шарль Леклер тоже усомнился, что за RB19 реально угнаться. «Они что-то нашли и смогли серьезно прибавить в темпе, – сказал монегаск. – В квалификации мы рядом, но в гонке проигрываем им секунду с круга. Это очень много».

Соперников не убедила даже статистика: с 2017 года ни один пилот, победивший в гонке открытия сезона, не смог стать чемпионом мира. 

А вот бывший гонщик Ф1 Джолион Палмер предложил свое объяснение, почему эта традиция может продолжиться в 2023-м.

«Такая статистика дает надежду, – сказал британец в эфире F1TV. – Нам всем важно помнить о ней, хотя сейчас Red Bull, несомненно, впереди. 

Но по ходу чемпионата у них будет меньше времени на улучшение машины – даже меньше положенного [по результатам Кубка конструкторов] из-за штрафа за нарушения бюджета.  

В прошлом году Ferrari добилась дубля в Бахрейне, но в итоге они проиграли Red Bull. Это показывает, как важен фактор доработки шасси. 

Ferrari, Mercedes и Aston Martin по силам переломить нынешнюю ситуацию и начать догонять Red Bull».

По регламенту Ф1 первая команда по итогам предыдущего чемпионата может работать в аэродинамической трубе и средствах вычислительной гидродинамики 70% от номинального времени.

У Red Bull в 2023 году эта величина и вовсе составляет 63%, так как команду наказали за перерасход средств в сезоне-2021. Ferrari сможет использовать 75% времени, Mercedes – 80%. Aston Martin закончила прошлый чемпионат седьмой, так что получит 100% времени на доработки. 

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