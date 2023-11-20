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Эксперт о Вольфе: В Лас-Вегасе он выглядел побежденным, расстроенным и уставшим

Даника Патрик обратила внимание, как непривычно смотрелся обычно позитивный руководитель Mercedes под конец уик-энда в Лас-Вегасе

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Тото Вольф, руководитель команды и генеральный директор, Mercedes AMG

После сложного Гран При в Бразилии, где у гонщиков команды просто не было темпа на длинной дистанции, Mercedes потерпела еще одну неудачу в Неваде. 

Джордж Расселл стартовал третьим и нацеливался на подиум, но не увидел атакующего его Макса Ферстаппена, чем испортил себе гонку. Британец финишировал на трассе четвертым, но пятисекундный штраф, назначенный судьями за столкновение, отбросил его на восьмое место – на строчку ниже своего напарника Льюиса Хэмилтона, в свою очередь потерявшего время из-за прокола после контакта с Оскаром Пиастри.

В результате преимущество Mercedes над Ferrari в Кубке конструкторов сократилось до четырех очков – с учетом нынешней формы именно Скудерия выглядит фаворитом в этой паре перед решающим Гран При в Абу-Даби.

Такое развитие событий отразилось на главе команды из Брэкли Тото Вольфе. Бывшая гонщица Даника Патрик, которая часто помогает бригаде Sky Sports на североамериканских этапах, обратила внимание на внешний вид австрийского топ-менеджера после гонки в Вегасе. 

«Они смогли ощутимо прибавить по ходу нынешнего чемпионата, но здесь это не принесло результатов, – сказала Даника. – Складывалось впечатление, что на этот раз Тото выглядит побежденным, расстроенным и уставшим».

Она добавила, что свой отпечаток, конечно, наложили расписание Гран При, смещенное на поздний вечер, и долгий чемпионат. 

«Кристиан [Хорнер, глава Red Bull] говорил, какой это сложный график, – отметила американка. – Это был долгий год, все уже сильно вымотались.

Но я уверена, что в Mercedes сейчас испытывают особенную тяжесть на своих плечах. Это всегда случается, когда возникает проблеск надежды, но в итоге все оказывается плохо». 

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«Обоим пилотам Mercedes в этот раз не повезло, – добавил коллега Патрик по эфиру, экс-пилот Ф1 Карун Чандок. – У них был классный темп, но Льюис потерял 15 секунд, пока ехал на пит-лейн с проколом, и откатился в самый конец. 

Думаю, без столкновения Льюис был бы не так далеко от [призеров Гран При] Переса и Леклера. И, возможно, даже сумел бы побороться с ними». 

В последний раз Mercedes зарабатывала по итогам уик-энда больше очков, чем Ferrari, еще в Катаре в начале октября. На тот момент разница в Кубке конструкторов составляла 28 очков.  

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