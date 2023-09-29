Эксперт назвал в нынешней Ф1 пилота, который «забыл, как гоняться»
Бывший участник чемпионата мира Джолион Палмер озвучил имя пилота, который, по его мнению, стал допускать на трассе «совершенно безнадежные» маневры
Джолион Палмер не снискал серьезных лавров, выступая за Renault F1 в прошлом десятилетии – однако уже после отчисления из команды зарекомендовал себя грамотным и популярным аналитиком.
Рассуждая о событиях недавних Гран При, британец подверг серьезной критике Серхио Переса, который в воскресенье на «Сузуке» собрал, кажется, все возможные проблемы: гонщик Red Bull плохо стартовал, дважды попадал в аварии, получил два штрафа и дважды выбыл из борьбы.
До этого, в Сингапуре, Перес испортил гонку Юки Цуноде и Алексу Элбону, а на «Сузуке» из-за его действий пострадал Кевин Магнуссен.
Сход Серхио в минувшее воскресенье стал для Red Bull первым в сезоне – такой результат выглядел еще более неудачным на фоне уверенной победы Макса Ферстаппена, которая гарантировала «Быкам» Кубок конструкторов.
В своей колонке для официального сайта чемпионата Палмер написал: «В Сингапуре Перес на первом же круге выбил Цуноду, а позже въехал в Элбона, лишив того возможности заработать очки.
Назначенный за это пятисекундный штраф никак не повлиял на его итоговую позицию, а вот две маленькие команды потеряли из-за него отличный шанс добиться результата».
Серхио Перес, Red Bull Racing
Фото: Motorsport Images
Палмер продолжил: «Если говорить о Японии, то по ходу своего недолгого прорыва Перес влетел в 11-м повороте в Кевина Магнуссена, отправив пилота Haas в совершенно ненужный разворот. А сам вновь получил лишь пять секунд штрафа.
Понятно, что его маневр стал результатом разочарования. Он располагал быстрейшей машиной, но гораздо дольше, чем можно было ожидать, застрял за соперником из самой медленной команды.
Этот его маневр выглядел совершенно безнадежным, словно пилот разом позабыл, как вообще следует гоняться».
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