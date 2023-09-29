Предыдущая / Риккардо ответил, выйдет ли на старт в Катаре
Формула 1 / Гран При Японии Новость

Эксперт назвал в нынешней Ф1 пилота, который «забыл, как гоняться»

Бывший участник чемпионата мира Джолион Палмер озвучил имя пилота, который, по его мнению, стал допускать на трассе «совершенно безнадежные» маневры

Александр Кабановский
Автор:
После старта

Джолион Палмер не снискал серьезных лавров, выступая за Renault F1 в прошлом десятилетии – однако уже после отчисления из команды зарекомендовал себя грамотным и популярным аналитиком. 

Рассуждая о событиях недавних Гран При, британец подверг серьезной критике Серхио Переса, который в воскресенье на «Сузуке» собрал, кажется, все возможные проблемы: гонщик Red Bull плохо стартовал, дважды попадал в аварии, получил два штрафа и дважды выбыл из борьбы. 

Читайте также:

До этого, в Сингапуре, Перес испортил гонку Юки Цуноде и Алексу Элбону, а на «Сузуке» из-за его действий пострадал Кевин Магнуссен. 

Сход Серхио в минувшее воскресенье стал для Red Bull первым в сезоне – такой результат выглядел еще более неудачным на фоне уверенной победы Макса Ферстаппена, которая гарантировала «Быкам» Кубок конструкторов.

В своей колонке для официального сайта чемпионата Палмер написал: «В Сингапуре Перес на первом же круге выбил Цуноду, а позже въехал в Элбона, лишив того возможности заработать очки. 

Назначенный за это пятисекундный штраф никак не повлиял на его итоговую позицию, а вот две маленькие команды потеряли из-за него отличный шанс добиться результата».

Читайте также:
Серхио Перес, Red Bull Racing

Серхио Перес, Red Bull Racing

Фото: Motorsport Images

Палмер продолжил: «Если говорить о Японии, то по ходу своего недолгого прорыва Перес влетел в 11-м повороте в Кевина Магнуссена, отправив пилота Haas в совершенно ненужный разворот. А сам вновь получил лишь пять секунд штрафа. 

Понятно, что его маневр стал результатом разочарования. Он располагал быстрейшей машиной, но гораздо дольше, чем можно было ожидать, застрял за соперником из самой медленной команды. 

Этот его маневр выглядел совершенно безнадежным, словно пилот разом позабыл, как вообще следует гоняться».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Риккардо ответил, выйдет ли на старт в Катаре
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Риккардо ответил, выйдет ли на старт в Катаре

Риккардо ответил, выйдет ли на старт в Катаре

Формула 1
Гран При Катара

Риккардо ответил, выйдет ли на старт в Катаре Риккардо ответил, выйдет ли на старт в Катаре

Что мешает Сардженту проявить себя в Ф1? Бывший босс Williams объяснил

Что мешает Сардженту проявить себя в Ф1? Бывший босс Williams объяснил

Формула 1

Что мешает Сардженту проявить себя в Ф1? Бывший босс Williams объяснил Что мешает Сардженту проявить себя в Ф1? Бывший босс Williams объяснил

«А если бы на кону стоял титул?». Эксперт предсказал разлад Хэмилтона и Расселла

«А если бы на кону стоял титул?». Эксперт предсказал разлад Хэмилтона и Расселла

Формула 1
Гран При Японии

«А если бы на кону стоял титул?». Эксперт предсказал разлад Хэмилтона и Расселла «А если бы на кону стоял титул?». Эксперт предсказал разлад Хэмилтона и Расселла

Самое важное:

Мнение: почему техническое превосходство Red Bull сохранится в сезоне-2024

Мнение: почему техническое превосходство Red Bull сохранится в сезоне-2024

F1 Формула 1
Гран При Японии

Мнение: почему техническое превосходство Red Bull сохранится в сезоне-2024 Мнение: почему техническое превосходство Red Bull сохранится в сезоне-2024

Стартовая решетка Гран При Японии MotoGP

Стартовая решетка Гран При Японии MotoGP

MGP MotoGP
Гран При Японии

Стартовая решетка Гран При Японии MotoGP Стартовая решетка Гран При Японии MotoGP

Мартин выиграл спринт MotoGP на «Сузуке» и подобрался к Баньяе по очкам

Мартин выиграл спринт MotoGP на «Сузуке» и подобрался к Баньяе по очкам

MGP MotoGP
Гран При Японии

Мартин выиграл спринт MotoGP на «Сузуке» и подобрался к Баньяе по очкам Мартин выиграл спринт MotoGP на «Сузуке» и подобрался к Баньяе по очкам

Тянак захвалил лидерство на Ралли Чили после богатой на события пятницы

Тянак захвалил лидерство на Ралли Чили после богатой на события пятницы

WRC WRC
Ралли Чили

Тянак захвалил лидерство на Ралли Чили после богатой на события пятницы Тянак захвалил лидерство на Ралли Чили после богатой на события пятницы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.