Эксперт назвал продление контракта Переса сигналом для Гасли

Пьер Гасли провел в Red Bull всего полсезона – после чего его вернули в «младшую» команду Toro Rosso (позже сменившую имя на AlphaTauri). Несмотря на столь негативное развитие событий, французский гонщик не утратил мотивации и стал явным лидером коллектива из Фаэнцы.

Прошлой осенью он победил в Монце, а в нынешнем сезоне девять раз заработал очки в 12 Гран При и поднялся на подиум в Баку.

Недавно гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко намекнул, что своими выступлениями в составе Alpha Tauri Гасли заслужил возвращение в Red Bull Racing – однако состояться такой переход может лишь через два-три года.

Уже после этого команда из Милтон-Кинса объявила, что в 2022-м за нее продолжит выступать Серхио Перес, который пришел в Red Bull только в нынешнем сезоне.

Бывший пилот Ф1 и телеэксперт Марк Зурер увидел такую ситуацию по-своему. Швейцарец предположил, что в Red Bull не готовы сами отказываться от сотрудничества с Гасли, но намекают своему пилоту, чтобы тот активнее смотрел по сторонам.

«У Марко должен быть очень веский повод [продлить контракт Переса], – цитирует Зурера издание FormulaNews. – Но это точно не скорость Переса.

Если вспомнить, в Спа Гасли почти во всех сессиях был быстрее».

Он добавил: «Потому, если Гасли получит сейчас какое-то предложение, то должен обязательно принимать его».

Ранее в паддоке Ф1 циркулировали слухи о интересе к французу со стороны Alpine и попытках самого гонщика перейти в McLaren. Однако вакансии на следующий сезон сейчас остались только в Williams и Alfa Romeo – обе команды явно уступают AlphaTauri.