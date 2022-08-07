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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Эксперт назвал «немыслимыми» тактические действия Ferrari в Венгрии

Джолион Палмер разобрал работу штаба Скудерии на прошедшем Гран При – и пришел к неутешительным выводам

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Эксперт назвал «немыслимыми» тактические действия Ferrari в Венгрии
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После старта на «Хунгароринге» со второй и третьей позиций Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом не попали даже на подиум. Они уступили не только неудержимому Максу Ферстаппену, но и двум пилотам Mercedes, которые еще недавно были далеко позади. 

Анализируя действия тактического штаба Ferrari в прошедшей гонке, Джолион Палмер назвал ключевым моментом второй пит-стоп Леклера, когда команда поспешила поставить тому комплект жесткой резины Hard, хотя его Medium еще даже не был как следует изношен. 

«Использовать в гонке шины Hard в принципе можно только тогда, когда запланирован всего один пит-стоп, – объяснил эксперт в своей колонке для официального сайта Ф1. – Но в этот раз жесткий состав вообще не стоило ставить.   

Я понимаю, чего в Ferrari хотели добиться. Они реагировали на раннюю остановку Ферстаппена, чтобы оставить своего пилота впереди. Но в этот момент им пришлось выбирать между Soft и Hard.

Решение в пользу жестких сликов стало катастрофической ошибкой. Даже если бы Леклер вообще не поехал на пит-стоп и подпустил бы Макса [на свежем комплекте], он мог воспользоваться той же тактикой, что у Сайнса с Леклером: ближе к финишу поставить Soft.

Это наверняка позволило бы ему победить или как минимум сразиться за победу. Но в который раз хороший результат ускользнул от Леклера – я уверен, что он потребует от команды объяснений по ходу летнего перерыва».

Второй подряд двойной подиум позволил Mercedes сократить отставание от Скудерии в споре за вторую позицию в Кубке конструкторов до 30 очков. Еще месяц назад он был вдвое больше. 

«У Mercedes есть важное преимущество, – написал Палмер. – Они умеют выжимать для себя максимум из каждой ситуации, как только у Ferrari случается очередная проблема с тактикой.

Просто немыслимо, как Леклер оказался на финише [в Венгрии] позади пилотов Red Bull, которые стартовали десятым и 11-м».  

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