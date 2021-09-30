Эксперт назвал ключевые ошибки McLaren в Сочи
После сильного начала и отлисного продолжения казалось, что Ландо Норрис выиграет Гран При России. Гэри Андерсон объяснил, что его команда сделала не так
Напряжение финальных кругов стало серьезным испытанием для всех участников чемпионата. Непредсказуемая черноморская погода перевернула с ног на голову ход гонки, в которой все, казалось, шло к понятному финалу.
Ландо Норрис не просто удерживал лидерство после 45 кругов, но и не позволял преследовавшему его Льюису Хэмилтону подобраться достаточно близко, чтобы воспользоваться системой DRS.
У McLaren сейчас отличный темп на прямых – мы видели это как в Монце, так и в Сочи, где на первом отрезке тот же Хэмилтон ничего не мог поделать, преследуя Даниэля Риккардо.
Но на 46-м круге заморосил дождик. По мнению конструктора и известного эксперта Ф1 Гэри Андерсона, именно после этого в действиях McLaren можно выделить несколько серьезных ошибок, которые и оставили команду без заслуженного результата.
«В такие моменты вам нужен максимум информации, – объяснил Андерсон в своем анализе на сайте The Race. – Очень редко бывает так, что в самом начале дождь идет по всей трассе. И тут не инженеры должны спрашивать гонщиков о ситуации, а те сообщать команде все, что видят и чувствуют.
В конце 46-го круга Норрис, показав время 1:39.120, опережал Хэмилтона на 1,167 секунды, а занимающего третье место Карлоса Сайнса – на 37,187.
Спустя круг время упало до 1.42,783, отрывы составляли 0,996 и 40,892 – третьим в тот момент был уже Серхио Перес. Это означает, что пока нет срочной необходимости менять шины. Да, время круга падает, но два лидера по-прежнему быстрее преследователей и сохраняют большой отрыв от них.
Ландо Норрис, McLaren MCL35M, Льюис Хэмилтон, Mercedes W12
Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images
А вот по итогам 48-го круга картина выглядела так: Норрис (1.54,639), Хэмилтон (+2,087), Перес (+49,387). В этот момент Сайнс, а также Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо, уже поехали в боксы.
Как видно, темп Норриса упал на 15 секунд на круге. Именно в этот момент McLaren стоило предельно серьезно изучить ситуацию, пусть даже Хэмилтон поехал еще медленнее, чем Ландо.
Сам пилот, хотя он и полностью сконцентрирован на том, чтобы избежать ошибок, в такие моменты должен передавать на мостик максимальный объем информации, чтобы там могли видеть общую картину происходящего. Именно по этой причине Сайнс, Ферстаппен и Риккардо поехали менять шины. Они почувствовали, что как минимум на некоторых участках слики уже не справляются со своей задачей.
Завершился 49-й круг, и могло показаться, что ситуация стабилизировалась: Норрис (1.52,785), Хэмилтон (+6,181 – Льюис тоже свернул в боксы), Алонсо (+49,885). Ландо даже смог ускориться – я почти уверен, что он почувствовал небольшое улучшение условий. Но критически важным событием стал пит-стоп Хэмилтона.
Первоначально Льюис не хотел этого и даже отказал команде, но ему сказали, что интенсивность дождя должна возрасти. Здесь важно обратить внимание на ключевое отличие: оба гонщика хотели оставаться на сликах, но Mercedes настояла на пит-стопе Льюиса, тогда как в McLaren никогда не отдавали своему пилоту прямого приказа.
Только на 50-м круге в команде из Уокинга поняли, что переход на промежуточные шины неизбежен. Такой вывод был сделан после анализа ситуации на мини-секторах. К концу того круга Норрис оставался первым, но уже побывавший в боксах Хэмилтон уступал ему лишь 14,995 секунды. Было понятно, что Ландо уже проиграл гонку.
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Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Но вопрос не только в победе. По итогам 50 кругов занимающий третье место Ферстаппен проигрывал Норрису целую пропасть – 68,769 секунды. Если бы Ландо поехал в боксы в этот момент, то гарантировано стоял бы на второй ступени подиума.
Да, именно в этот момент дождь усилился, но в действительности это не так и важно. Норрис и McLaren упустили победу в конце 49-го круга, но имели возможность спасти гонку в конце 50-го.
Если бы Ландо сменил шины на следующем круге после Хэмилтона, то оказался бы вторым – и на той же самой резине, что была у его соперников.
В итоге сильнейшим стал Льюис, выигравший 53,271 у Ферстаппена и 62,475 – у Сайнса. В конце погода изменилась еще раз, но все трое спокойно закончили дистанцию по подсыхающему асфальту на промежуточной резине.
Тут стоит вспомнить, что похожими условия были во втором сегменте квалификации. И там Хэмилтон проехал свой лучший круг за 1.45,129, тогда как результат Норриса составил 1.45,827. То есть в McLaren знали, на что способен их пилот в такой ситуации. Очень странно, что они позволили гонщику остаться на сликах после времени 1.54,639 на 48-м круге.
И даже если такое время не стало для команды серьезным сигналом, у них было еще два круга, чтобы понять: оставаясь на сликах, они теряют гонку.
Очень просто дать возбуждению захватить себя, но на мостике нужно уметь сохранять голову холодной и не давать эмоциям захватить себя.
Понятно, что очень просто рассуждать о таких вещах задним числом, но уже по итогам 49-го круга картина была предельно очевидной.
Какие главные выводы можно сделать? Во-первых, начиная с 46-го круга Норрис не передавал команде достаточный объем информации об изменении условий. Именно он должен был без напоминаний сообщать, что происходит. Думается, стиль его общения с инженером также заслуживает отдельного разговора.
Во-вторых, когда соперники, начиная с 48-го круга, стали переходить на промежуточные шины, в McLaren не видели глобальной картины. В такие моменты важно видеть, что происходит с каждой из машин на трассе, и делать выводы. У гонщиков нет такой возможности, но инженеры должны заниматься именно этим.
Но в McLaren, похоже, не смогли сполна воспользоваться теми технологиями, которыми обладают. Имея самые современные инструменты, они просто забыли, как пользоваться самыми обыкновенными счетами».