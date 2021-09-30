Эксперт назвал ключевые ошибки McLaren в Сочи

Напряжение финальных кругов стало серьезным испытанием для всех участников чемпионата. Непредсказуемая черноморская погода перевернула с ног на голову ход гонки, в которой все, казалось, шло к понятному финалу.

Ландо Норрис не просто удерживал лидерство после 45 кругов, но и не позволял преследовавшему его Льюису Хэмилтону подобраться достаточно близко, чтобы воспользоваться системой DRS.

У McLaren сейчас отличный темп на прямых – мы видели это как в Монце, так и в Сочи, где на первом отрезке тот же Хэмилтон ничего не мог поделать, преследуя Даниэля Риккардо.

Но на 46-м круге заморосил дождик. По мнению конструктора и известного эксперта Ф1 Гэри Андерсона, именно после этого в действиях McLaren можно выделить несколько серьезных ошибок, которые и оставили команду без заслуженного результата.

«В такие моменты вам нужен максимум информации, – объяснил Андерсон в своем анализе на сайте The Race. – Очень редко бывает так, что в самом начале дождь идет по всей трассе. И тут не инженеры должны спрашивать гонщиков о ситуации, а те сообщать команде все, что видят и чувствуют.

В конце 46-го круга Норрис, показав время 1:39.120, опережал Хэмилтона на 1,167 секунды, а занимающего третье место Карлоса Сайнса – на 37,187.

Спустя круг время упало до 1.42,783, отрывы составляли 0,996 и 40,892 – третьим в тот момент был уже Серхио Перес. Это означает, что пока нет срочной необходимости менять шины. Да, время круга падает, но два лидера по-прежнему быстрее преследователей и сохраняют большой отрыв от них.

Ландо Норрис, McLaren MCL35M, Льюис Хэмилтон, Mercedes W12 Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

А вот по итогам 48-го круга картина выглядела так: Норрис (1.54,639), Хэмилтон (+2,087), Перес (+49,387). В этот момент Сайнс, а также Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо, уже поехали в боксы.

Как видно, темп Норриса упал на 15 секунд на круге. Именно в этот момент McLaren стоило предельно серьезно изучить ситуацию, пусть даже Хэмилтон поехал еще медленнее, чем Ландо.

Сам пилот, хотя он и полностью сконцентрирован на том, чтобы избежать ошибок, в такие моменты должен передавать на мостик максимальный объем информации, чтобы там могли видеть общую картину происходящего. Именно по этой причине Сайнс, Ферстаппен и Риккардо поехали менять шины. Они почувствовали, что как минимум на некоторых участках слики уже не справляются со своей задачей.

Завершился 49-й круг, и могло показаться, что ситуация стабилизировалась: Норрис (1.52,785), Хэмилтон (+6,181 – Льюис тоже свернул в боксы), Алонсо (+49,885). Ландо даже смог ускориться – я почти уверен, что он почувствовал небольшое улучшение условий. Но критически важным событием стал пит-стоп Хэмилтона.

Первоначально Льюис не хотел этого и даже отказал команде, но ему сказали, что интенсивность дождя должна возрасти. Здесь важно обратить внимание на ключевое отличие: оба гонщика хотели оставаться на сликах, но Mercedes настояла на пит-стопе Льюиса, тогда как в McLaren никогда не отдавали своему пилоту прямого приказа.

Только на 50-м круге в команде из Уокинга поняли, что переход на промежуточные шины неизбежен. Такой вывод был сделан после анализа ситуации на мини-секторах. К концу того круга Норрис оставался первым, но уже побывавший в боксах Хэмилтон уступал ему лишь 14,995 секунды. Было понятно, что Ландо уже проиграл гонку.

Ландо Норрис, McLaren и Льюис Хэмилтон, Mercedes, после финиша гонки Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Но вопрос не только в победе. По итогам 50 кругов занимающий третье место Ферстаппен проигрывал Норрису целую пропасть – 68,769 секунды. Если бы Ландо поехал в боксы в этот момент, то гарантировано стоял бы на второй ступени подиума.

Да, именно в этот момент дождь усилился, но в действительности это не так и важно. Норрис и McLaren упустили победу в конце 49-го круга, но имели возможность спасти гонку в конце 50-го.

Если бы Ландо сменил шины на следующем круге после Хэмилтона, то оказался бы вторым – и на той же самой резине, что была у его соперников.

В итоге сильнейшим стал Льюис, выигравший 53,271 у Ферстаппена и 62,475 – у Сайнса. В конце погода изменилась еще раз, но все трое спокойно закончили дистанцию по подсыхающему асфальту на промежуточной резине.

Тут стоит вспомнить, что похожими условия были во втором сегменте квалификации. И там Хэмилтон проехал свой лучший круг за 1.45,129, тогда как результат Норриса составил 1.45,827. То есть в McLaren знали, на что способен их пилот в такой ситуации. Очень странно, что они позволили гонщику остаться на сликах после времени 1.54,639 на 48-м круге.

И даже если такое время не стало для команды серьезным сигналом, у них было еще два круга, чтобы понять: оставаясь на сликах, они теряют гонку.

Очень просто дать возбуждению захватить себя, но на мостике нужно уметь сохранять голову холодной и не давать эмоциям захватить себя.

Понятно, что очень просто рассуждать о таких вещах задним числом, но уже по итогам 49-го круга картина была предельно очевидной.

Какие главные выводы можно сделать? Во-первых, начиная с 46-го круга Норрис не передавал команде достаточный объем информации об изменении условий. Именно он должен был без напоминаний сообщать, что происходит. Думается, стиль его общения с инженером также заслуживает отдельного разговора.

Во-вторых, когда соперники, начиная с 48-го круга, стали переходить на промежуточные шины, в McLaren не видели глобальной картины. В такие моменты важно видеть, что происходит с каждой из машин на трассе, и делать выводы. У гонщиков нет такой возможности, но инженеры должны заниматься именно этим.

Но в McLaren, похоже, не смогли сполна воспользоваться теми технологиями, которыми обладают. Имея самые современные инструменты, они просто забыли, как пользоваться самыми обыкновенными счетами».