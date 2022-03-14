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Сценарий противостояния титулованного спортсмена с молодым и талантливым партнером по команде является классическим не только для Формулы 1, но и для всего мирового спорта в целом. Поклонники гонок наверняка вспомнят не одну подобную дуэль – достаточно назвать сражение Алена Проста с Айртоном Сенной в McLaren в середине 80-х или Фернандо Алонсо с Льюисом Хэмилтоном в той же команде в сезоне-2007.

Сейчас такой же сюжет явно просматривается в Mercedes, где новым напарником семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона стал рвущийся к успеху Джордж Расселл.

«Я считаю историю их отношений главной темой этого сезона, – сказал журналистам эксперт Sky Sports Карун Чандок. – Да, у нас самые серьезные изменения в правилах за 40 лет. Да, Ferrari рвется к успеху. Но меня все же привлекает поединок Льюиса и Джорджа.

Тут есть так много параллелей с историей 2007 года, когда Льюис сражался с Фернандо. Тогда в McLaren не справились с ними».

Алонсо пришел в Уокинг, выиграв два предыдущих чемпионата, а для Хэмилтона это был дебютный сезон в Ф1. Оба сразу же показали отличную скорость, став претендентами на титул. Во второй части сезона их отношения испортились, в итоге чемпионом с минимальным перевесом стал Кими Райкконен из Ferrari, а Алонсо покинул команду. Многие считают, что боссу McLaren Рону Деннису тогда не удалось удержать ситуацию под контролем.

По мнению Чандока, сейчас похожую задачу предстоит решать Тото Вольфу.

«Мы много говорили на эту тему с Тото, Джорджем и Льюисом, – рассказал индийский эксперт Sky Sports F1. – Тото отлично все понимает. Но сам проходил через подобное и не хочет повторения той истории, которая была у Льюиса с Нико [Росбергом]. Тогда внутри команды по сути действовали две независимые бригады. И атмосфера была далеко не лучшей.

Думаю, Тото предстоит решать очень непростую задачу, чтобы удержать ситуацию под контролем. А всем нам это обещает много интересного. Пришел молодой парень, который нацелен на успех.

Я говорил с людьми на базе – Джордж провел там всю зиму. На симуляторе, в комнате для брифингов с инженерами, он полон желания работать. Но его соперник – самый статистически успешный пилот в истории Ф1. К тому же, после [поражения от Макса Ферстаппена в] Абу-Даби он похож на тигра, которого дернули за хвост. Он хочет новых успехов даже больше, чем прежде.

Так что следить за их поединком по ходу чемпионата будет невероятно интересно. Уверен, что Джордж будет оказывать на Льюиса больший прессинг, чем в последние годы это делал Валттери [Боттас]. К чему все это приведет? Не могу предсказать.

Джордж знает, что для него это потрясающая возможность. И сейчас он каждую минуту своей жизни тратит на то, чтобы как можно лучше воспользоваться ей».