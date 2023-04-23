Эксперт назвал две силы, способные сдержать Red Bull в 2023 году

Хотя позади всего три Гран При нынешнего сезона, а впереди еще 20, мало кто из поклонников ожидает напряженной схватки за титул. Уже сейчас понятно, что соперники просто не имеют реальных шансов угнаться за Red Bull, а действующий чемпион Макс Ферстаппен станет трехкратным уже в октябре или даже сентябре.

И хотя Aston Martin, Mercedes и Ferrari наверняка отберут у фаворитов победы в отдельных гонках – в Ф1 пока еще ни разу в истории не было такого, чтобы одна команда выиграла все этапы сезона, – в реальности их ждет лишь борьба за звание сильнейшего из проигравших.

Анализируя такую ситуацию в интервью Motorsport-Magazin, участник Формулы 1 во второй половине 80-х Кристиан Даннер допустил, что изменить нынешнюю расстановку сил могут решения боссов спорта. Если FIA выпустит техническую директиву, направленную на замедление RB19, картина может стать иной.

«В Red Bull превосходно справились с работой, – пояснил Даннер. – У них с Максом нет поводов для опасений, разве только в машине использовано какое-то решение, которое не на все сто процентов легально.

В то же время, мы уже частенько видели, как самые прекрасные автомобили внезапно теряли темп после очередной технической директивы».

Также Даннер предложил еще один сценарий, способный обострить борьбу на трассах. По мнению эксперта, свое слово может сказать искушенный в закулисных играх глава Mercedes Тото Вольф.

«Давайте немного подождем, – объяснил 65-летний немец, лучшим результатом которого стало четвертое место на финише Гран При. – Все мы знаем Тото, у него есть отдельный департамент, который только и ищет, что бы перенять [у соперников].

Там работают по двум направлениям – что можно скопировать себе и как создать сложности конкурентам. Лично я нисколько не сомневаюсь в этом».

В нынешнем сезоне соперники Red Bull имеют преимущество по времени работы в аэродинамической трубе, что в теории должно позволить им быстрее модернизировать свои машины и сокращать отставание от лидеров.

Руководитель Haas F1 Team Гюнтер Штайнер и Кристиан Даннер Фото: Джерри Андре / Motorsport Images