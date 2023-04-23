Эксперт назвал две силы, способные сдержать Red Bull в 2023 году
По мнению экс-пилота Ф1 Кристиана Даннера, как-то повлиять на доминирование команды способны лишь Тото Вольф и FIA
Хотя позади всего три Гран При нынешнего сезона, а впереди еще 20, мало кто из поклонников ожидает напряженной схватки за титул. Уже сейчас понятно, что соперники просто не имеют реальных шансов угнаться за Red Bull, а действующий чемпион Макс Ферстаппен станет трехкратным уже в октябре или даже сентябре.
И хотя Aston Martin, Mercedes и Ferrari наверняка отберут у фаворитов победы в отдельных гонках – в Ф1 пока еще ни разу в истории не было такого, чтобы одна команда выиграла все этапы сезона, – в реальности их ждет лишь борьба за звание сильнейшего из проигравших.
Анализируя такую ситуацию в интервью Motorsport-Magazin, участник Формулы 1 во второй половине 80-х Кристиан Даннер допустил, что изменить нынешнюю расстановку сил могут решения боссов спорта. Если FIA выпустит техническую директиву, направленную на замедление RB19, картина может стать иной.
«В Red Bull превосходно справились с работой, – пояснил Даннер. – У них с Максом нет поводов для опасений, разве только в машине использовано какое-то решение, которое не на все сто процентов легально.
В то же время, мы уже частенько видели, как самые прекрасные автомобили внезапно теряли темп после очередной технической директивы».
Также Даннер предложил еще один сценарий, способный обострить борьбу на трассах. По мнению эксперта, свое слово может сказать искушенный в закулисных играх глава Mercedes Тото Вольф.
«Давайте немного подождем, – объяснил 65-летний немец, лучшим результатом которого стало четвертое место на финише Гран При. – Все мы знаем Тото, у него есть отдельный департамент, который только и ищет, что бы перенять [у соперников].
Там работают по двум направлениям – что можно скопировать себе и как создать сложности конкурентам. Лично я нисколько не сомневаюсь в этом».
В нынешнем сезоне соперники Red Bull имеют преимущество по времени работы в аэродинамической трубе, что в теории должно позволить им быстрее модернизировать свои машины и сокращать отставание от лидеров.
Руководитель Haas F1 Team Гюнтер Штайнер и Кристиан Даннер
Фото: Джерри Андре / Motorsport Images
Вольф исключил возвращение Эллисона к работе над машинами Mercedes
Вольф исключил возвращение Эллисона к работе над машинами Mercedes Вольф исключил возвращение Эллисона к работе над машинами Mercedes
Вольф радикально поменял свои планы на будущее
Вольф радикально поменял свои планы на будущее Вольф радикально поменял свои планы на будущее
«Вольф и Хорнер звонили мне из Абу-Даби». Тодт вспомнил скандальную гонку
«Вольф и Хорнер звонили мне из Абу-Даби». Тодт вспомнил скандальную гонку «Вольф и Хорнер звонили мне из Абу-Даби». Тодт вспомнил скандальную гонку
Анализ: как данные GPS позволили понять главную силу Red Bull
Анализ: как данные GPS позволили понять главную силу Red Bull Анализ: как данные GPS позволили понять главную силу Red Bull
Джордан назвал фарсом ситуацию с лимитами бюджетов в Ф1
Джордан назвал фарсом ситуацию с лимитами бюджетов в Ф1 Джордан назвал фарсом ситуацию с лимитами бюджетов в Ф1
Льюис признал, что Mercedes едва ли догонит Red Bull
Льюис признал, что Mercedes едва ли догонит Red Bull Льюис признал, что Mercedes едва ли догонит Red Bull
Самое важное:
Льюис тайком приехал на гонки, чтобы поддержать брата
Льюис тайком приехал на гонки, чтобы поддержать брата Льюис тайком приехал на гонки, чтобы поддержать брата
Первый поворот в Сильверстоуне переделали после аварии Чжоу
Первый поворот в Сильверстоуне переделали после аварии Чжоу Первый поворот в Сильверстоуне переделали после аварии Чжоу
Что позволит Леклеру досрочно покинуть Ferrari? Марко объяснил
Что позволит Леклеру досрочно покинуть Ferrari? Марко объяснил Что позволит Леклеру досрочно покинуть Ferrari? Марко объяснил
Квят объяснил, зачем приехал на тесты Формулы Е
Квят объяснил, зачем приехал на тесты Формулы Е Квят объяснил, зачем приехал на тесты Формулы Е
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.