Эксперт назвал Бинотто претендентом на место босса Alfa Romeo

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Проведя четыре года на командном мостике Скудерии, Маттиа Бинотто был отправлен в отставку за поражение от Red Bull в сезоне 2022 года. Итальянского инженера заменил Фредерик Вассер – опытный менеджер, который добился заметных успехов в Alfa Romeo.

Пост главы самой швейцарской команды пока остается вакантным. В Хинвиль пришел из McLaren Андреас Зайдль, но он занял более высокую должность и будет контролировать предстоящую программу Audi в Формуле 1.

В СМИ звучали предположения, что Alfa Romeo может возглавить Йост Капито, недавно уволенный из Williams. Однако бывший пилот Ф1 и телеэксперт Гидо ван дер Гарде сделал куда более интересное предположение.

«Перед ними стоит непростой выбор, ведь совсем скоро придет Audi, – сказал он в интервью голландской редакции Motorsport.com. – Понятно, что в какой-то момент всю власть отдадут [Андреасу] Зайдлю. Когда команда полностью перейдет под контроль Audi, он станет всем распоряжаться.

А сейчас им нужен временный руководитель, который потом сможет стать правой рукой Зайдля».

Экс-пилот предположил, что в этой роли в паддок может вернуться Маттиа Бинотто.

А вот шансы Капито он оценил совсем невысоко.

«Йост – хороший человек, он очень здорово дает интервью, – объяснил ван дер Гарде. – Но я не знаю, что позволит ему получить это место. Я бы на месте Alfa присмотрелся к тем, кто уже работает в команде и готов к повышению – или, наоборот, взял того, кто связан с Audi.

В последние годы у концерна было немало гоночных программ. У них была команда в Формуле Е, которой руководил Аллан Макниш – и справлялся очень неплохо. Не знаю, можно ли его назвать подходящим кандидатом, но есть немало людей похожего уровня».

Audi получит полный контроль над Sauber с 2026 года, но еще до этого будет постепенно наращивать свое присутствие в команде. Alfa Romeo сохранит прежний формат сотрудничества в 2023-м, но после этого не станет продлевать контракт.