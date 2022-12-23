Эксперт назвал Бинотто претендентом на место босса Alfa Romeo
Экс-пилот и аналитик Гидо ван дер Гарде счел вариант с рокировкой руководителей двух команд Ф1 вполне реальным
Проведя четыре года на командном мостике Скудерии, Маттиа Бинотто был отправлен в отставку за поражение от Red Bull в сезоне 2022 года. Итальянского инженера заменил Фредерик Вассер – опытный менеджер, который добился заметных успехов в Alfa Romeo.
Пост главы самой швейцарской команды пока остается вакантным. В Хинвиль пришел из McLaren Андреас Зайдль, но он занял более высокую должность и будет контролировать предстоящую программу Audi в Формуле 1.
В СМИ звучали предположения, что Alfa Romeo может возглавить Йост Капито, недавно уволенный из Williams. Однако бывший пилот Ф1 и телеэксперт Гидо ван дер Гарде сделал куда более интересное предположение.
«Перед ними стоит непростой выбор, ведь совсем скоро придет Audi, – сказал он в интервью голландской редакции Motorsport.com. – Понятно, что в какой-то момент всю власть отдадут [Андреасу] Зайдлю. Когда команда полностью перейдет под контроль Audi, он станет всем распоряжаться.
А сейчас им нужен временный руководитель, который потом сможет стать правой рукой Зайдля».
Экс-пилот предположил, что в этой роли в паддок может вернуться Маттиа Бинотто.
А вот шансы Капито он оценил совсем невысоко.
«Йост – хороший человек, он очень здорово дает интервью, – объяснил ван дер Гарде. – Но я не знаю, что позволит ему получить это место. Я бы на месте Alfa присмотрелся к тем, кто уже работает в команде и готов к повышению – или, наоборот, взял того, кто связан с Audi.
В последние годы у концерна было немало гоночных программ. У них была команда в Формуле Е, которой руководил Аллан Макниш – и справлялся очень неплохо. Не знаю, можно ли его назвать подходящим кандидатом, но есть немало людей похожего уровня».
Audi получит полный контроль над Sauber с 2026 года, но еще до этого будет постепенно наращивать свое присутствие в команде. Alfa Romeo сохранит прежний формат сотрудничества в 2023-м, но после этого не станет продлевать контракт.
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