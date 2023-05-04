Эксперт напомнил Пересу пример, который поможет обогнать Макса
По мнению бывшего гонщика Ф1 Энтони Дэвидсона, мексиканцу стоит вспомнить история чемпионства Нико Росберга
После четырех первых Гран При сезона Формулы 1 в чемпионате наметился интересный сюжет. Зимой болельщики ожидали борьбы Mercedes и Ferrari с лидерами из Red Bull, но первые же гонки показали, что эти ожидания не оправдались – построенная в Милтон-Кинсе машина RB19 легко уезжала от соперников.
Однако интрига внезапно пришла, откуда на ждали. Действующий чемпион Макс Ферстаппен одержал всего две победы из четырех возможных – еще в двух гонках верх взял его напарник Серхио Перес. После этого разница между напарниками в таблице общего зачета сократилась до шести очков.
Общее мнение склоняется к тому, что мексиканцу не по силам угнаться за двукратным чемпионом, однако есть и те, кто считает его претензии на титул вполне обоснованными.
Экс-пилот Формулы 1 и эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон привел пример, который может вдохновить Переса. Это кампания 2016 года в исполнении Нико Росберга, который переиграл своего партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона.
«Мне кажется, Серхио пора прекращать быть приятным парнем, – объяснил 44-летний британец. – Ему стоит взять пример с Росберга и стать другим человеком – таким, который, быть может, ему самому не по душе.
Сезон потребует жертв – Пересу могут потребоваться решения, которые не понравятся его семье. Ему предстоит изменить представление о себе, как это сделал Росберг. Это значит – говорить команде то, что она не хочет и не привыкла от него слышать. Даже если такие высказывания некомфортны для него самого.
Ему нужно пробраться в голову Максу и сделать так, чтобы тот начал злиться. Сейчас Серхио поймал момент. И он сам прекрасно знает, что нынешний шанс может стать для него единственным».
Дэвидсон продолжил: «Пока соперники очень близко, всего в шести очках. Все складывается удачно для Серхио, он действительно хорош. Но у него ничего не получится, если он решит остаться приятным парнем».
Серхио Перес и Нико Росберг на подиуме гонки в Баку 2016 года вместе с Себастьяном Феттелем
Фото: Sutton Images
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