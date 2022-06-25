Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Сделав ставку на концепцию шасси с узкими понтонами, в команде Mercedes столкнулись в сезоне-2022 с серьезными проблемами: машину W13 из-за недостаточной жесткости днища сильно трясло на прямых, что мешало пилотам показывать скорость, на которую та была потенциально способна.

Ситуация достигла критической точки в Баку, где после финиша Льюису Хэмилтону едва хватило сил, чтобы выбраться из кокпита. После этого FIA в качестве промежуточной меры выпустила техническую директиву, призванную ограничить раскачку – соперники сочли это шагом помощи Mercedes, а глава команды Тото Вольф в ответ заявил, что те «ведут манипуляции ради сохранения своего преимущества».

При этом работа инженеров из Брэкли постепенно приносит плоды – если прежде Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом могли бороться только в средней группе пелотона, то в последних гонках они все ближе подбираются к соперникам из Red Bull и Ferrari.

По мнению гонщика Туринга и популярного эксперта Тома Коронеля, у Mercedes есть все необходимое, чтобы своими силами решить проблему. Для этого просто надо верно расставить акценты.

«На первом месте для них стоят жалобы, – рассказал голландец нашим коллегам из местной редакции Motorsport.com. – При этом команда способна самостоятельно со всем разобраться. У них есть и люди, и идеи, и деньги.

Они избрали концепцию с узкими понтонами и теперь не хотят отступать от нее. Им известно, что у такой машины большой потенциал, однако воспользоваться им пока не получается. Я надеюсь, что они смогут добиться этого».

Коронель продолжил: «Сейчас за лидерство в Ф1 спорят две команды, и если к ним добавится третья, гонки станут интереснее. Расселл и Льюис должны иметь возможность претендовать на титул.

И хотя жалобы в FIA – это часть большой политики, мне такой подход не кажется правильным. Хочется верить, что команда сможет сама со всем разобраться».

Льюис Хэмилтон по ходу недавнего Гран При Канады объяснил, в чем именно после победы над "козлением" состоит главная сложность машины W13.

«У нее есть потенциал, – рассказал британский пилот. – Но пока нам не удается решить одну важную задачу. У машины по-прежнему очень узкое "окно" настроек, в котором она работает оптимально.

Стоит только выйти за его пределы, как все сразу становится намного сложнее».

В девяти прошедших Гран При пилоты Mercedes ни разу не финишировали выше третьего места.