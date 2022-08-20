Эксперт: Леклер уступает по мастерству Максу и Льюису

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После отличного старта сезона-2022 и двух побед в трех первых Гран При многим показалось, что Шарля Леклера ждет легкая прогулка за титулом. Но реальность оказалась совсем иной: надежность Ferrari, тактические просчеты и собственные ошибки лишили пилота множества очком, и перед стартом осенней половины чемпионата монегаск уступает уже 80 баллов Максу Ферстаппену из Red Bull.

Как объяснил Кес ван дер Гринт – в прошлом он был ведущим инженером в гоночной программе Bridgestone, а сейчас работает на телевидении, – сейчас монегаск оказался в ситуации, когда каждая новая неудача может стать решающей, в том числе в психологическом плане.

«В Формуле 1 вам нечасто выпадает шанс получить лучшую технику, – сказал эксперт нашим коллегам из голландской редакции Motorsport.com. – И вот ты получаешь машину, которая позволяет доминировать в первых гонках. Но затем команда начала ошибаться, что привело к потере множества очков.

В следующем году сильнейшая машина, вполне возможно, будет уже не у тебя. Потому ты чувствуешь, как упускаешь собственный шанс.

Сам Шарль пилотирует фантастически, особенно в квалификациях. Он очень быстр, но все же не того калибра, что Ферстаппен, Хэмилтон или великие пилоты прошлого».

«Быть хладнокровным как жаба»

На вопрос о факторе прессинга ван дер Гринт пояснил: «Тут мне сложно делать точные оценки. Но если прессинг сказывается на пилоте, значит, тот недостаточно хорош. За рулем ты должен быть хладнокровным, как жаба.

Если вспомнить картинки его вылета [во Франции], можно сделать вывод, что он ощущает давление. Он вошел в тот поворот на слишком высокой скорости. Почему так? Шарль стремился отыграть время. Если он научится ехать более стабильно – сможет вновь доминировать. Да, прессинг сказывается, но это часть игры».

Эксперт также высказался по поводу тактических действий Ferrari в нынешнем сезоне. Комментируя слова Маттиа Бинотто, что команде не нужны никакие перемены, он отметил: «Тут я могу только посмеяться. Разумеется, проблемы есть. Но Маттиа всегда будет защищать своих людей и не станет спешить с увольнениями. Вы должны учиться на своих ошибках и делать из них выводы на будущее.

Если поспешить и пойти на какие-то меры – исправить это будет уже невозможно. Можно публично критиковать своих сотрудников, но решит ли это проблему? Куда лучше приватно обсуждать с каждым из них, что пошло не так и как можно справиться лучше в следующий раз.

Понятно, что в происходящем нет ничего приятного, но что еще может сделать босс?».

В прошлом ван дер Гринт много работал с Ferrari. Он рассказал: «Возможно, проблема в том, что информации стало слишком много. Дело в том, что в Маранелло ее обрабатывают не слишком оперативно. В мое время был один человек, который принимал решение. Он был хорош в своем деле, и все было просто. Возможно, сейчас стало слишком много дискуссий и обсуждений».

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь