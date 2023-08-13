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Эксперт: Хэмилтон уверен, что сможет выступать в Ф1 еще пять лет

По мнению журналиста Лоренса Баретто, семикратный чемпион мира не просто продолжит выступления в Mercedes, но и останется в команде еще надолго

Алтай Гек
Автор:
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

После того, как Льюис Хэмилтон едва не завершил карьеру из-за скандальной концовки сезона-2021, когда титул чемпиона мира достался его сопернику Максу Ферстаппену, британский пилот явно передумал вешать шлем на гвоздь. 

Прежде он регулярно уверял, что точно расстанется с Ф1 до своего 40-летия, но развитие событий (и не в последнюю очередь успехи 42-летнего Фернандо Алонсо) привели к тому, что сейчас Льюис смотрит на вещи совершенно иначе и сейчас ведет переговоры с Mercedes о новом многолетнем контракте. 

Пока документ так и не подписан, но один из ведущих журналистов пресс-службы Ф1 Лоренс Баретто выразил уверенность, что стороны не просто договорятся, но и будут продолжать сотрудничество еще долго. 

«Во-первых, вакансия в Mercedes технически является самой привлекательной из тех, что еще доступны на будущий сезон, – написал он в своей колонке. – И вопрос совершенно точно не в том, продлит ли Льюис контракт. Интересно другое – что будет потом. 

Сейчас ни Хэмилтона, ни [главу Mercedes] Тото Вольфа не заботит задержка с переговорами. Оба утверждают, что уже договорились о главном – финансовых условиях и продолжительности контракта. 

Как повторяет Вольф, осталось лишь подчистить мелочи, и можно ставить подписи». 

Эксперт продолжил: «Льюис и прежде порой затягивал с заключением контракта. Так вышло перед сезоном-2021, когда ему пришлось подписать договор лишь на год. А всего через шесть месяцев они с Mercedes договорились о новом двухлетнем контракте – именно он действует до конца 2023-го. 

Хэмилтон убежден, что ему по силам выступать в Ф1 еще как минимум пять лет – и верит, что по-прежнему быстр для борьбы за восьмой титул. 

Если вспомнить, что он провел всю карьеру в семье Mercedes, вполне возможно, что их совместная история продлится еще какое-то время». 

Тем временем, в СМИ постепенно начали появляться слухи, что пресловутый контракт будет-таки подписан до возобновления сезона Ф1 в Зандфорте. О сроках его действия утечек пока нет.

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