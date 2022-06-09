Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Что мешает Риккардо и прервет ли он полосу неудач? Брандл ответил Следующая / Формула 1 уточнила правила въезда и выезда с пит-лейна
Формула 1 Новость

Талант или воспитание? Мама Ферстаппена раскрыла секрет его скорости

Что позволило мальчишке из Лимбурга в 17 лет дебютировать в Ф1, в 18 выиграть первый Гран При, а в 24 стать чемпионом мира? Слово человеку, который лучше всех знает Макса

Автор:
, редактор, Турция
Соавтор:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Талант или воспитание? Мама Ферстаппена раскрыла секрет его скорости
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После ран При Монако, в котором Макс Ферстаппен финишировал третьим, гостем подкаста F1 Nation стал Аллан Макниш. Экс-пилот Ф1 и триумфатор «24 часов Ле-Мана» побеседовал о феномене действующего чемпона Ф1 с Софи Кумпен, мамой гонщика, которая в свое время была отличной картингисткой. 

«Конечно, я испытываю гордость, – призналась бельгийка. – Мы долго шли к чемпионскому титулу, нашей семье пришлось многим для этого пожертвовать. Для любого гонщика это самое высшее достижение». 

Софи рассказала, что бойцовский характер Макс унаследовал именно от нее, а не от своего отца Йоса. Макниш поинтересовался, было ли это качество врожденным или родители воспитали его в Максе.

Кумпен ответила: «Сказались оба фактора. Конечно, у Макса очень хорошие гоночные ДНК. Но дело не только в таланте, который был у него с самого начала. Внесла свой вклад и целеустремленность обоих родителей». 

Шотландец, со своей стороны, заметил, что сейчас Макс стал иначе подходить к гонкам. 

«Я вижу, что он больше не пытается провести обгон любой ценой, как это было прежде, – объяснил он. – Он понимает, что если недостаточно быстр, чтобы выиграть в этот уик-энд, то начинает работать на перспективу. 

Наверное, это произошло потому, что он уже выиграл свой титул и теперь, имея его в кармане, действует иначе. Ему уже не нужно никому ничего доказывать, а это крайне важная мелочь. 

Может, даже важнее, что он доказал это самому себе. Я сам в годы выступлений отлично понимал значимость этого фактора. 

В конце концов, [в Монако] он видел своего главного соперника в зеркалах заднего вида. Да, напарник был впереди, но в той ситуации прежде всего нужно было опередить Шарля Леклера». 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Что мешает Риккардо и прервет ли он полосу неудач? Брандл ответил
Предыдущая новость

Что мешает Риккардо и прервет ли он полосу неудач? Брандл ответил
Следующая новость

Формула 1 уточнила правила въезда и выезда с пит-лейна

Формула 1 уточнила правила въезда и выезда с пит-лейна
Загрузить комментарии
Больше от
Айбике Симай Эрден
Звезда гонок: Haas не станет долго терпеть аварии Шумахера
Формула 1

Звезда гонок: Haas не станет долго терпеть аварии Шумахера

В Mercedes рассказали, как Расселл едва не проиграл гонку Норрису Гран При Монако
Формула 1

В Mercedes рассказали, как Расселл едва не проиграл гонку Норрису

Хэмилтон раскритиковал судей Ф1 за решение отложить старт в Монако Гран При Монако
Формула 1

Хэмилтон раскритиковал судей Ф1 за решение отложить старт в Монако

Больше от
Аллан Макниш
Мазепин провел самую короткую дебютную гонку за 19 лет Гран При Бахрейна
Формула 1

Мазепин провел самую короткую дебютную гонку за 19 лет

Один не поверил, другой недооценил. Как Формула Е осталась без двух топ-пилотов
Формула E

Один не поверил, другой недооценил. Как Формула Е осталась без двух топ-пилотов

Вход запрещен. 10 пилотов, которых нынешние правила Суперлицензии оставили бы без Формулы 1
Формула 1

Вход запрещен. 10 пилотов, которых нынешние правила Суперлицензии оставили бы без Формулы 1

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Технический анализ: Ferrari доработала днище по образу Red Bull Гран При Азербайджана
Формула 1

Технический анализ: Ferrari доработала днище по образу Red Bull

Гасли: Не хочу видеть заголовки о своем будущем
Формула 1

Гасли: Не хочу видеть заголовки о своем будущем

Марко: Перес хорош, но Ферстаппен – быстрее
Формула 1

Марко: Перес хорош, но Ферстаппен – быстрее

Самое важное:

Технический анализ: Ferrari доработала днище по образу Red Bull
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: Ferrari доработала днище по образу Red Bull

Alfa Romeo проведет бакинский этап в специальной ливрее
Формула 1 Формула 1

Alfa Romeo проведет бакинский этап в специальной ливрее

Шумахер раскрыл причины аварии в Монако
Формула 1 Формула 1

Шумахер раскрыл причины аварии в Монако

Гасли: Не хочу видеть заголовки о своем будущем
Формула 1 Формула 1

Гасли: Не хочу видеть заголовки о своем будущем

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.