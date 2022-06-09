Талант или воспитание? Мама Ферстаппена раскрыла секрет его скорости

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После ран При Монако, в котором Макс Ферстаппен финишировал третьим, гостем подкаста F1 Nation стал Аллан Макниш. Экс-пилот Ф1 и триумфатор «24 часов Ле-Мана» побеседовал о феномене действующего чемпона Ф1 с Софи Кумпен, мамой гонщика, которая в свое время была отличной картингисткой.

«Конечно, я испытываю гордость, – призналась бельгийка. – Мы долго шли к чемпионскому титулу, нашей семье пришлось многим для этого пожертвовать. Для любого гонщика это самое высшее достижение».

Софи рассказала, что бойцовский характер Макс унаследовал именно от нее, а не от своего отца Йоса. Макниш поинтересовался, было ли это качество врожденным или родители воспитали его в Максе.

Кумпен ответила: «Сказались оба фактора. Конечно, у Макса очень хорошие гоночные ДНК. Но дело не только в таланте, который был у него с самого начала. Внесла свой вклад и целеустремленность обоих родителей».

Шотландец, со своей стороны, заметил, что сейчас Макс стал иначе подходить к гонкам.

«Я вижу, что он больше не пытается провести обгон любой ценой, как это было прежде, – объяснил он. – Он понимает, что если недостаточно быстр, чтобы выиграть в этот уик-энд, то начинает работать на перспективу.

Наверное, это произошло потому, что он уже выиграл свой титул и теперь, имея его в кармане, действует иначе. Ему уже не нужно никому ничего доказывать, а это крайне важная мелочь.

Может, даже важнее, что он доказал это самому себе. Я сам в годы выступлений отлично понимал значимость этого фактора.

В конце концов, [в Монако] он видел своего главного соперника в зеркалах заднего вида. Да, напарник был впереди, но в той ситуации прежде всего нужно было опередить Шарля Леклера».