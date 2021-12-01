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Формула 1 Новости

Эксперт Ф1: Боттас помогает своей команде лучше Переса

Автор:
Соавтор:
Олег Карпов

Мартин Брандл сравнил вклад двух пилотов в сражение их напарников и команд за титулы

Эксперт Ф1: Боттас помогает своей команде лучше Переса

Гран При Саудовской Аравии уже в этот уик-энд может назвать имена нового чемпиона мира Ф1 и обладателя Кубка конструкторов. Хотя более вероятно, что борьба продолжится до финала в Абу-Даби, так как Макс Ферстаппен выигрывает у Льюиса Хэмилтона восемь очков, а Mercedes у Red Bull – и вовсе пять.

В ситуации столь упорного противостояние многое зависит от «вторых номеров» конкурирующих команд – Валттери Боттаса и Серхио Переса. 

Сравнивая их, комментатор и эксперт Sky Sports Мартин Брандл отметил, что шанс сыграть важную роль у финна куда выше. 

«Если честно, я считаю, что у Валттери шанс финишировать впереди Макса выше, чем у Серхио финишировать впереди Льюиса, – объяснил 62-летний британец свою позицию. – И это, на мой взгляд, может сказаться в борьбе за титул. Вовсе не исключено, что в двух финальных гонках Валттери сможет отобрать у Макса какие-то очки. 

А вот такого, чтобы Серхио обобрал очки у Льюиса, я представить не могу».

Он добавил: «В Кубке конструкторов можно заработать еще 88 очков. И борьба может сложиться как угодно. Все зависит от того, сможет ли Mercedes и дальше демонстрировать такую скорость и получится ли у Валттери выступать так, как в Стамбуле или бразильском спринте». 

Мартин Брандл, Sky TV

Мартин Брандл, Sky TV

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

При этом Брандл отметил, что в нынешнем сезоне нельзя сказать, что один из претендентов явно достоин титула, а другой – нет.

«Думаю, они оба заслужили его, – сказал Мартин. – Можно сравнить число кругов лидирования, побед и другие показатели [где преимущество у Ферстаппена]. Полагаю, Максу не столь везло: с шиной в Баку, аварией в Сильверстоуне и столкновением в Венгрии.

Льюису же, напротив, улыбнулась удача после ошибки в Имоле, когда он отстал на круг, а потом смог финишировать вторым. Были и другие эпизоды.

Но если оценивать весь сезон, то для Макса его можно назвать сильнейшим в карьере.

И хотя они оба заслужили титул, есть ощущение, что это Макс может его упустить, учитывая все его неудачи. У меня впечатления от чемпионата именно такие».

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Зрители телеканала Sky Sports F1 смогут вновь услышать комментарии Мартина Брандла по ходу Гран При Саудовской Аравии 3-5 декабря.

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