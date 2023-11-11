Эксперт: бразильская неудача помешает Mercedes в предстоящих гонках
Бывший гонщик Ф1 Тимо Глок выразил мнение, что и в Лас-Вегасе с Абу-Даби гонщикам на черных машинах будет сложно бороться с соперниками после того, что произошло на «Интерлагосе»
Пакет доработок, который дебютировал на трассе в Остине, явно добавил Mercedes W14 скорости: Льюис Хэмилтон похвалил новое днище, после чего финишировал вторым в двух гонках подряд – правда, в Техасе этот результат у него отобрали судьи за сточенную контрольную планку.
После такого многие называли команду из Брэкли едва ли не фаворитом этапа в Сан-Паулу, помня о прошлогоднем дубле Джорджа Расселла с Хэмилтоном. Но реальность оказалась сродни холодному душу: и в спринте, и в главной гонке уик-энда оба пилота не могли поддерживать темп конкурентов и теряли позицию за позицией.
Льюис в итоге добрался до клетчатого флага восьмым, тогда как его молодой напарник избежал финиша во втором десятке благодаря тому, что команда решила досрочно остановить его машину.
По мнению бывшего гонщика Ф1 Тимо Глока, эта неудача скажется и на двух оставшихся Гран При нынешнего сезона – в Лас-Вегасе и Абу-Даби.
«Mercedes будет непросто вернуться в борьбу на прежнем уровне, – цитирует немца онлайн-издание RacingNews365. – Если им не удастся понять, почему на одних этапах машина едет быстрее, а на других – медленнее, это вообще станет для них самым неудачным сценарием.
В пятницу в Мехико им пришлось всерьез постараться, чтобы отыскать верные регулировки. Но в итоге они все сделали правильно – и машина заработала.
Но спустя неделю команда приехала в Бразилию – и вдруг оказалось, что все надо начинать с начала, так как ничего вновь не работает.
Когда не можешь понять, что именно дает тебе возможность ехать быстрее, это крайне неприятная ситуация».
Mercedes удерживает вторую строчку в Кубке конструкторов, однако преимущество в 20 очков над соперниками из Ferrari обещает команде непростую концовку сезона.
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Тимо Глок
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