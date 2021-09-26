Эксперт: Боттасу поменяли мотор не из-за Ферстаппена

В воскресенье утром с трассы в Сочи сообщение о замене двигателя внутреннего сгорания на машине Валттери Боттаса. Это уже вторая (после Гран При Италии) в этом сезоне внеплановая замена – и полученный за это штраф в 10 позиций отбросил финского пилота на 17-е место на стартовой решетке.

Многие болельщики и эксперты посчитали, что таким образом команда Mercedes планирует усложнить жизнь Максу Ферстаппену, который начнет гонку с последней позиции (из-за штрафов за столкновение с Льюисом Хэмилтоном в Монце и внеплановую замену силовой установки). Пока Хэмилтон, который стартует 4-м будет бороться в лидирующей группе, его напарник может притормозить главного конкурента в попытках того прорваться в очковую зону. Однако экс-пилот Ф1 и эксперт британского телеканала Sky Sports Карун Чандок высказал другую точку зрения.

«Если Mercedes действительно сделала это, чтобы усложнить жизнь Максу, это явно не лучший вариант, – написал Чандок в своем твитер-аккаунте. – Тогда логичнее было сохранить Боттаса в первой десятке и придержать Макса, когда тот будет в первой шестерке или на подходе к ней.

Поэтому я не считаю, что замену провели с целью помешать Максу. Я думаю, главной целью было обеспечить себе возможность использовать еще один новый двигатель. Получив штраф за это на трассе, где Mercedes и Боттас в частности весьма сильны. И где Валттери сможет отыгрывать позиции легче, чем на другизх трассах».

Напомним, что новый мотор стал для Боттаса уже пятым по ходу сезона – в то время как многие другие команды пока рассчитывают провести сезон, избежав внеплановых замен. По слухам, инженеры немецкой компании столкнулись с достаточно сильным падением мощности по мере набора пробега – т.е. теоретически пилоты Mercedes могли бы обойтись и тремя моторами, но рисковали бы в последних гонках сезона резко уступить Red Bull в скорости.