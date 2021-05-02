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Формула 1 / Гран При Португалии Новость

Эксперименты с подушками и слова Лауды: Мазепин о событиях субботы в Портимане

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, Главный редактор

В квалификации Гран При Португалии россиянин столкнулся с новыми сложностями – но не стал делать из них трагедии

Эксперименты с подушками и слова Лауды: Мазепин о событиях субботы в Портимане

Никита Мазепин стал последним в состоявшейся вчера квалификации Гран При Португалии. В третий раз подряд россиянин начнет гонку с последнего ряда – причем ранее не остаться на 20-й позиции пилоту Haas помогли штраф, полученный Себастьяном Феттелем в Бахрейне, и авария Юки Цуноды в Имоле, из-за которой японец не смог проехать ни одного быстрого круга.

Тем не менее, общаясь с журналистами после завершения квалификации, Никита не стал делать трагедии ни из своего результат, ни из сложной обстановки на трассе.

«Уровень сцепления с асфальтом не слишком высок – а когда поднимается ветер, поведение машины становится еще менее предсказуемым, – в частности рассказал Мазепин. – И управлять ей становится особенно сложно. И особенно жалко, что все происходит на очень интересной трассе, где с ее рельефом при наличии достаточного сцепления езда на болидах Ф1 может быть особенно увлекательной. Так или иначе, имеем что имеем. Я бы сказал, что сегодня, когда условия были более сложными, чем в пятницу, нам удалось даже ближе подойти к пределам возможности машины.

Проблемы в первом сегменте очевидны: на трассе 20 машин – и при длине круга меньше чем в 5 километров сложновато найти для каждой машины достаточно пространства. Ведь в идеале, чтобы аэродинамика работала максимально эффективно, надо быть примерно в 5-ти секундах от едущей впереди машины. Мне в целом повезло: на трех моих быстрых кругах проблем с трафиком не было. Правда, они появились на решающем, самом быстром круге – но полностью их избежать, конечно, сложно.

Так или иначе, я думаю, что чем больше сложностей возникнет у тебя в первый год выступлений, тем лучше ты будешь готов потом, когда на кону будет стоять нечто серьезное. И я помню одно из высказываний Ники Лауды: в сложных ситуациях ты способен научиться большему, чем в ситуациях, когда все идет как по маслу. И когда всплывает очередная сложность или проблема, я всегда вспоминаю об этих словах».

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Журналисты также обратили внимание, что в пятницу и субботу на автомобиле Мазепина можно было увидеть разные конфигурации подушек, которые размещаются в кокпите на уровне шлема и позволяют гонщику, опираясь на них, снизить нагрузку на шею.

«Последний поворот на этой трассе не особо щадит шею, – пояснил пилот. – Голова как будто килограммов 20 весит. Мы пробовали разные варианты по ходу тренировок – но все-таки ездить с жестко зафиксированной головой не очень удобно. Поэтому в субботу я уже ездил без каких-либо дополнительных подушек».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Никита Мазепин
Автор Кирилл Качнов

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