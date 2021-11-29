Эксклюзив: За Джови боролись два главы Sauber. Вассер победил

Команда Sauber, которая в последние годы выступает в Формуле 1 под брендом Alfa Romeo, последней назвала полный состав своих пилотов на 2022 год. Выбор в итоге пал на переходящего из Mercedes Валттери Боттаса и новичка Гуаньюя Чжоу, причем Боттаса объявили еще летом.

Но, как удалось выяснить Motorsport.com, этому предшествовал конфликт между руководителем команды Фредериком Вассером и руководителем головной компании Sauber Holding Паскалем Пиччи. В итоге Пиччи сам подал в отставку, обвинив Вассера в том, что тот неверно выбрал пилотов.

«Я хлопнул дверью за несколько дней до Гран При Мексики, – заявил Пиччи. – Не хочу ассоциироваться с теми действиями, которые осуществляет Фредерик Вассер. Впрочем, я спокоен за команду, так как считаю, что ее основной владелец Финн Раусинг полон энтузиазма и готов защищать всех сотрудников».

Пиччи дал понять, что его возмутило не назначение Гуаньюя Чжоу, а то, что в команду взяли Валттери Боттаса вместо того, чтобы оставить в ней Джовинацци. Сам Пиччи изначально был сторонником сближения с концерном Stellantis, которому принадлежит Alfa Romeo, а значит и с Ferrari. Сейчас Ferrari является независимой компанией и не входит ни в один концерн, но ее владельцы также являются крупными акционерами Stellantis.

«Разногласия с Вассером возникли в первую очередь из-за того, как он выбирает пилотов, – говорит Пиччи. – Мне очень жаль, что Антонио Джовинацци покинул команду, и при этом я рад, что взяли Гуаньюя Чжоу. Я давно знаю китайского пилота, знаком с его семьей, и мы даже пытались получить его в свою академию (но он выбрал Renault). Я также осознаю спонсорские возможности, которые он представляет».

Наконец, Пиччи пролил свет на вероятную сделку по продаже команды американской компании Andretti. Не назвав причины срыва переговоров, Пиччи рассказал, почему вообще возникла идея продажи Sauber.

«Разговор о продаже команды всерьез зашел после Гран При Бельгии, где гонка фактически не состоялась, но Джордж Рассел был признан обладателем второго места. Это фактически лишило нас возможности опередить Williams в Кубке конструкторов» – сказал бывший глава Sauber Holding.

Дополнительная информация: Франко Нуньес