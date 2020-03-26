Эксклюзив: на Mercedes может стоять система покруче DAS

Без сомнения, с точки зрения гоночной техники это важнейшая история 2020 года. В самом начале зимних тестов кадры с бортовой камеры Mercedes позволили рассмотреть, как гонщики вытягивают руль на себя, на ходу меняя угол схождения передних колес.

С этого момента новинка, получившая название DAS, активно обсуждается в паддоке. И не только обсуждается – Ferrari и Red Bull уже заявили о ее несоответствии правилам.

Детали передней подвески и рулевого управления Mercedes W11 Фото: Motorsport.com

FIA подтвердила, что в этом сезоне DAS можно использовать, а вот в 2021 году это решение попадет под запрет. Однако из-за переноса на год срока вступления в силу нового регламента, по всей видимости, новинка останется законной не только в этом, но и в следующем сезоне.

В любом случае – на примере DAS лучшие умы Формулы 1 еще раз продемонстрировали, что даже в наши дни и при стабильном регламенте можно придумывать нечто прорывное.

При этом один вопрос все это время оставался без ответа: как же устроен механизм двойного руления? Эксперты сходились во мнении, что в основе устройства лежат две рулевых рейки (каждая со своей шестерней) в передней части машины, которые и позволяют менять геометрию передней подвески. Также звучали мнения о неком гидравлическом устройстве.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Между тем, вспомните, как в самом начале этой истории в Mercedes легко и просто признались в использовании системы – и даже раскрыли некоторые ее детали. Не дает ли это основания предположить, что в действительности лежащая на поверхности DAS скрывает нечто более глобальное, обеспечивающее более серьезную выгоду?

Угол, который влияет на скорость

Об этом не рассказывал никто и никогда – так что, Motorsport.com предлагает вам эксклюзивную историю. Ее суть в том, что на W11, по всей видимости, реализован принцип изменения угла Аккермана в зависимости от кривизны поворота.

О чем вообще речь? Начнем с принципа Аккермана – во всех деталях он изложен, например, вот здесь. А если чуть упростить, то речь о разнице в углах поворота внешнего и внутреннего передних колес при прохождении кривой. Даже когда колеса свободно вращаются на оси, в повороте одно из них в какой-то момент может не катиться, а начать слегка скользить. Причем при фиксированном угле Аккермана в одних поворотах этот эффект будет проявляться сильнее, чем в других.

При разработке дорожных машин достаточно просто выбрать приемлемое значение, при котором водитель никогда не почувствует, что упомянутый эффект имеет место. А вот в Формуле 1 у любого эффекта есть своя цена, выраженная в сотых и десятых долях секунды. При фиксированном угле машина идеально проходит повороты определенной крутизны, а вот в более крутых или менее крутых микроскольжения колеса приводят к риску ухода с идеальной траектории из-за недостаточной поворачиваемости, повышения температуры резины и ее более быстрого износа. В телетрансляции всего этого не заметить, но ценой вполне могут быть несколько км/ч разницы в скорости прохождения поворота.

Все делает сама и не заметна со стороны

Что же сделали в Mercedes? Создали систему, которая подстраивает геометрию подвески в зависимости от крутизны поворота, обеспечивая оптимальные баланс и управляемость в любых условиях. В зависимости от угла поворота руля меняется и угол Аккермана. Это позволяет проходить повороты с большей скоростью.

Как реализован принцип независимого поворота колес друг относительно друг друга? По всей видимости, с каждым из колес работает своя рулевая рейка, а посредством рокерных рычагов обеспечиваются прогрессивные (нелинейные) передаточные характеристики, которые и позволяют колесам по-разному реагировать на поворот руля.

Фото: Giorgio Piola

Наши источники говорят, что этот принцип был реализован Mercedes еще на прошлогодней машине немецкой команды. Система DAS стала лишь дальнейшим развитием идеи, потребовав больше места в передней части машины и позволив наблюдателям увидеть, что у пилотов немецкой команды появились новые возможности.

Сравните размер корпуса рулевой рейки Mercedes W10 (серебристый цилиндр в центре фото выше) и аналогичный элемент на Racing Point RP19. Хотя розовая машина и является почти точной копией Mercedes 2019 года, соответствующий узел на ней гораздо компактнее. Разница в размерах может объясняться тем, что на W10 внутри корпуса располагаются две рулевых рейки, да еще и рокерные рычаги.

Детали подвески и рулевого управления Racing Point RP19 Фото: Джорджо Пиола

И если DAS требует от гонщика управлять процесс, вытягивая рулевую колонку на себя или толкая от себя, в поворотах угол Аккермана благодаря находке конструкторов меняется сам собой без вмешательства пилота. И все это делает еще более актуальными вопросы о легальности супероружия, разработанного Mercedes.