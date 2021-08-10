Эксклюзив Motorsport.com: большое интервью Бинотто

Перед уходом Формулы 1 на летнюю паузу руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто дал эксклюзивное интервью итальянской редакции Motorsport.com. Публикуем его полностью.

Как Вы оцениваете выступление команды в этом году?

Что касается работы машины и результатов в целом, то надо смотреть на цифры. Прошлый сезон был очень плохим, худшим за последние 40 лет. Скорость была очень низкой, особенно на прямых, и [зимой] мы постарались исправить как можно больше слабых мест.

Ситуация была невероятно сложной, ведь большая часть машины на этот год заморожена, шасси заморожено. Время работы в аэротрубе и с компьютерными симуляциями тоже сократили.

Но если мы посмотрим на очки, то за 11 этапов мы набрали 163 балла в Кубке конструкторов. В прошлом году за то же число гонок у нас было 80 очков – то есть мы превзошли результат более, чем в два раза. И мы уже набрали больше очков, чем за весь прошлый сезон (131). Это говорит о серьезном улучшении.

Мы прибавили сильнее всех остальных команд. Если говорить о времени на круге и чистой скорости, то в прошлом году мы в среднем уступали 1,4 секунды времени поула, а сейчас – 0,7. Это все еще заметное отставание, мы это понимаем. Но мы вдвое сократили отставание от лидеров, это говорит о верности нашего направления.

На Гран При Великобритании Шарль Леклер продержался в лидерах на протяжении почти всей гонки (хоть и оказался на первом месте благодаря столкновению Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена) Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Мы идем третьими в Кубке конструкторов, имея столько же очков, сколько имеет McLaren – это тоже говорит о прогрессе. Нашей задачей было прибавить по всем пунктам в 2021 году, и я рассматриваю все стороны нашей работы. Например, возьмем пит-стопы. Я считаю хорошим пит-стопом тот, что занял меньше трех секунд. В этом году таких пит-стопов было 84%, а в прошлом – 48%. Так что здесь мы снова видим прогресс.

И если смотреть на процент пит-стопов быстрее трех секунд, в прошлом году он был выше нашего у семи команд. А в этом – только у одной.

Да, мы все еще проигрываем времени поула 0,7 секунды. Такое отставание не складывается из чего-то одного, это сумма аэродинамики, силовой установки и конструкции машины в целом. Хотя проигрывать все это время в одной области было бы еще хуже, тогда этой области требовалось бы сильное улучшение.

Теперь поговорим о пилотах. Я уже говорил, что у нас лучший состав в чемпионате. Это мое личное мнение. Оба наших гонщика молоды, но при этом опытны. У Шарля очень высокий потенциал и он еще не реализовал его, продолжает прогрессировать.

Карлос очень хорошо вписался в команду и сейчас у нас цельный коллектив. Пилоты очень стабильно выступают в чемпионате – у одного 83 очка, у другого 80. Для победы в Кубке конструкторов надо, чтобы оба пилота приносили результаты. У нас это есть. Уверен, что когда у нас будет подходящая машина, они оба справятся.

Карлос Сайнс (cлева) – единственный пилот, которому смена команды в межсезонье не помешала к данному моменту опередить напарника после набранным очкам Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Что вы сделали после Гран При Франции [на этой гонке, стартовав с 5-го и 7-го мест, гонщики команды финишировали 11-м и 16-м]?

Во Франции у нас был очень сильный износ передних шин. В Маранелло мы попробовали разобраться, не вызвано ли это проблемой в базовой концепции машины. Ведь еще до Франции износ передних шин у нас был сильнее, чем у остальных команд. И мы хотели понять, связано это с машиной, настройками или стилем езды.

Мы попробовали изменить параметры машины: геометрию подвески, распределение веса и многое другое. Мы провели множество симуляций, чтобы проверить, как конструкция машины влияет на износ резины. Потом мы поработали над настройками. Мы пытались добиться той же скорости износа, которая налюдалась во Франции, в разных условиях. Чтобы найти некую зависимость.

Если ты стираешь шины – значит, ты скользишь. А если ты скользишь, на это должна быть причина. Например, может, у тебя был не слишком стабильно ведет себя задок, ты делаешь заднюю подвеску жестче – и из-за этого возникает недостаточная поворачиваемость.

Мы попытались сбалансировать избыточную и недостаточную поворачиваемость, чтобы переднее шины меньше скользили. И выяснилось, что наши шаги с целью уменьшенить изно оказались верными. В последних гонках мы улучшили ситуацию с износом, теперь она не такая критичная, как во Франции.

Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Вам пришлось для этого пожертвовать скоростью на одном круге?

Несильно. Пилотам также пришлось адаптировать пилотаж к новым настройкам. Мы учимся работать с другим балансом. Но борьба с износом передних шин не означает, что на каждой трассе надо менять настройки. Это было частью подготовки к Сильверстоуну.

Ваша машина могла выиграть в Монако и Сильверстоуне. Почему она не может побеждать везде?

Думаю, в Монако у нас действительно была победная машина, но это очень специфическая трасса с медленными поворотами. Про Сильверстоун я не думаю, что наша машина могла там победить, не случись перед нами аварии [на 1-м круге Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен столкнулись в борьбе за лидерство]. На старте-то мы были четвертыми. Есть две машины, которые быстрее нашей на 0,7 секунды с круга. И в Сильверстоуне это тоже было так.

Сколько вы проигрываете за счет мотора, а сколько – из-за шасси?

Думаю, 60% [отставания] идет от силовой установки, а 40% – от шасси.

Карлос выступает хорошо, но не на том уровне, что год назад в McLaren. Как вы оцените его работу?

Я не удивлен его выступлениями: в процессе подбора кандидатов мы его тщательно изучили и знали, что он сильный пилот. Без сомнений, я доволен его работой. Он показывает, что мы сделали верный выбор. Мне нравится, как он встроился в команду, как взаимодействует с Шарлем, как он поддерживает настрой команды не только на трассе, но и в Маранелло.

Во второй половине сезона я жду от него того, о чем он сам сказал. Ему пока не удалось провести сильно весь уик-энд. То здесь, то там случаются ошибки. То в квалификации, то на старте, то в гонке. Так что я жду, что он проведет цельный уик-энд. Это важно, в первую очередь, для него самого.

Сайнс после вылета в квалификации Гран При Венгрии Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Как важно паре пилотов поработать вместе до 2022-го?

Я уже сказал, что у нас лучший состав с большим потенциалом. Они прогрессируют, учатся. Важно, чтобы они продолжали прибавлять во второй половине сезона и были готовы к 2022-му.

Как вы оцените Шумахера и других пилотов молодежной академии?

В плане результатов наших юниоров все не так хорошо, как в прошлом году. Тогда у нас были отличные результаты в Ф2, а сейчас – нет. Поэтому мы не можем быть столь же довольны.

Мик проводит первый год в Ф1, и его целью с начала сезона была учеба без давления. Важно, чтобы он прогрессировал и во второй половине сезона. У него было несколько ошибок, но это часть обучения. Уверен, что он будет прогрессировать и дальше.

Я мог бы сказать про каждого нашего пилота. Но в целом их результаты не так хороши, как год назад.

Как потолок бюджетов осложнил вам отыгрыш после прошлого сезона?

Понятно, что он был и остается большим вызовом. Все три топ-команды тратили гораздо больше денег, чем сейчас. Нам повезло, что мы заранее занялись оптимизацией внутренних процессов. Мы делали это для повышения эффективности, чтобы создать прочный задел на будущее.

Сейчас у нас есть все инструменты, чтобы вписываться в бюджет, но это все равно требует усилий. Это большой вызов и в спортивном плане, и в техническом. Если посчитать только повреждения машин на трассе, это уже стоило нам 2,5 млн евро. А мы только до середины сезона дошли.

Важно расставлять приоритеты. Я всегда говорил, что наш приоритет – 2022 год. И сейчас все наши ресурсы тратятся исходя из этого приоритета.

Вы говорили о повреждениях машины. Вам нравится идея, что команда, чей плот стал виновником аварий, должна оплачивать ремонт машин гонщиков, которые просто попали под раздачу?

Сейчас идет много дискуссий о том, что делать, если в твоей аварии виноват другой пилот. Надо ли исключать эти траты из суммы, ограниченной потолком бюджетов? По-моему, это важный момент. Я упомянул расходы в 2,5 млн, которые показывают, насколько серьезный урон можно понести. Возможно, в этом случае нам нужны другие правила. Очевидного решения нет, но этот вопрос точно надо обсудить с FIA, Ф1 и другими командами.

Читайте также: Леклеру потребуется замена мотора после аварии в Венгрии

На Гран При Венгрии Леклер сошел, когда в его машину врезался Лэнс Стролл (на заднем плане) Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Как дополнительное время в аэротрубе влияет на работу машины?

Показав не лучшие результаты в прошлом сезоне, мы получили больше времени в трубе. Мы получили одну дополнительную сессию, ее результаты можно конвертировать в лишнюю неделю работы над аэродинамическими элементами. Это может сделать машину лишь чуть-чуть быстрее – даже если все пройдет идеально, выигрыш составит меньше 0,1 секунды на круге. Но и это время важно, и я доволен, что мы его получили.

Когда будет готов новый симулятор и насколько он важен?

Сейчас мы все проверяем, но пока без участия пилотов. Эта стадия займет как минимум два-три месяца. Мы хотим начать использовать симулятор в конце года, с прицелом на следующий сезон. Там много задач в плане корреляции между происходящим в реальности и цифровым воспроизведением процессов, и это небыстрое дело.

Понятно, что симулятор будет очень полезен в следующем году. Наш нынешний – точно не лучший в своем классе. Хорошие симуляторы очень важны – например, в таких ситуациях как с износом резины. Они приносят большую пользу, поэтому обновить наш было очень важно.

Какие у вас цели на вторую половину сезона?

Наша главная цель – не в том, чтобы стать третьими [в Кубке конструкторов]. Цель в том, чтобы продолжать прибавлять во всех областях. Если мы будем прибавлять, тогда и третье место займем. Результат должен быть прямым следствием улучшений.

До конца сезона мы обновим силовую установку. Да, доработки двигателя, грубо говоря, запрещены – но нюанс в том, что пока мы используем отдельные прошлогодние элементы. И их мы можем заменить на элементы новой конструкции. Это позволит нам существенно прибавить к концу сезона, но еще важнее это сделать с прицелом на 2022-й.

Фото: Ferrari

Чему вы научились с тех пор, как заняли свой пост?

Я точно научился многому и еще многому научусь. Раньше я исполнял техническую роль, а потом стал главой команды – при этом на месте технического директора меня никто не заменил и я еще много работы делал по этой части.

Но за эти три сезона мы провели хорошую реорганизацию. Я делегировал много задач ребятам из технического штаба и сосредоточился на более широких задачах. Вначале было не так. Теперь я вижу картину шире и получаю больше удовольствия от работы руководителя. Я научился тому, что в этой работе есть очень разные задачи. И что доверять людям вокруг тяжело.