Эксклюзив: большое интервью с Хельмутом Марко

Хельмуту Марко уже 78 лет, но отдыхать австрийцу некогда. Надо то провести воспитательную беседу с Юки Цунодой, то принять участие в совещании по вопросу о техтребованиях к моторам на 2025 год, то попросить FIA присмотреться к подозрительно гибким передним крыльям Mercedes...

И конечно же, надо не забыть донести свои позиции по всем этим вопросам до журналистов. В том числе до обозревателя Motorsport.com, побеседовавшего со спортивным консультантом концерна Red Bull в прошлую пятницу.

О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ: ОТ УВЕРЕННОСТИ МАКСА ДО КРЫЛЬЕВ MERCEDES

Если не считать схода в Баку из-за прокола, Макс Ферстаппен закончил все гонки сезона на первом или втором местах. В этом сыграла решающую роль машина – или сам Макс добился такого сильного прогресса с 2020 года?

Думаю, и то, и другое. Все-таки в первых гонках 2020 года наша машина была сравнительно слаба – и только к концу года нам удалось доработать ее так, что она смогла уверенно побеждать в гонках. Нельзя забывать и о прогрессе, которого добилась Honda.

В результате всего этого Макс имеет технику высокой степени конкурентоспособности – и с точки зрения управляемости, и с точки зрения динамики. И одновременно все это обеспечило Максу дополнительную уверенность, возможность максимально реализовать свои способности. И теперь Макс может одерживать столь впечатляющие победы, что со стороны все кажется для него легко и просто.

Год назад я спросил Вас, кто лучше – Макс или Льюис. Вы сказали, что по скорости они как минимум равны, но если оценивать все качества в комплексе, то Хэмилтон лучше. Сейчас подпишетесь под таким заявлением?

Уже нет. Они как минимум на равных. А что до чистой скорости, то Макс немного впереди.

Ферстаппен и Марко на подиуме недавнего Гран При Штирии Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Кристиан Хорнер не раз заявлял, что Red Bull продолжит дорабатывать машину по ходу сезона – и если понадобится, привезет обновления даже на последнюю гонку в Абу-Даби. Вы не опасаетесь, что такая концентрация на борьбе за титул в 2021 году может ослабить команду в 2022-м?

Все эти «опасения» были придуманы Тото Вольфом – который при этом порой берется заявлять, что вскоре мы будем проигрывать его машинам по две секунды с круга. Да, мы активно работаем над новыми деталями – и после летнего перерыва установим на машины новый набор доработанных элементов. При этом нам для этой работы уже не нужны испытания в аэродинамической трубе – так как речь идет о шлифовке мелких деталей. Так что, нельзя сказать, что наша активность в плане доработок наносит ущерб работам над проектом 2022 года.

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А как Вы видите подход Mercedes? Не думаете, что для Ваших соперников успех в этом году чуть менее важен, чем для Red Bull?

Будучи непобедимыми в течение семи сезонов, наверняка будешь чуть более расслаблен, чем мы, ни разу не взявшие титул с начала гибридной эры. Но, думаю, это не более чем подсознательный эффект.

Mercedes заявила, что пакет обновлений, который привезут в Сильверстоун, будет последним в этом сезоне. А какие планы у Red Bull?

Не хотел бы вдаваться в детали – хотя конкретный график у нас, конечно, есть. Прежде чем окончательно определяться со сроками начала использования новых деталей, надо получить необходимую информацию о том, как сработали предыдущие обновления.

Mercedes в последние годы традиционно сильна в Сильверстоуне. Насколько важной Вы считаете эту гонку? Можно ли сказать, что в случае выступления на равных с Mercedes Вы сможете немного расслабиться и спать чуть крепче, чем раньше?

Если бы этот Гран При проходил по стандартной схеме – я бы назвал его рядовой гонкой. Но поскольку у нас будет всего час тренировок, а в субботу вечером пройдет спринт, конечно, этот этап станет особенным. Представьте, насколько будет весело, если в пятницу днем пойдет дождь и единственная тренировка пройдет на мокрой трассе.

Хельмут Марко и Тото Вольф Фото: Andrew Hone / Motorsport Images

Но я бы не сказал, что мы боимся Сильверстоуна. По ходу предыдущих этапов наша машина была конкурентоспособна на всех типах трасс. Мы не всегда выигрывали, но всегда боролись за лидерство.

Гонка в Сильверстоуне имеет определенное символическое, психологическое значение – но скорее для Mercedes, чем для нас. Что касается судьбы титула, то боюсь, она решится только в последних гонках.

Вы не раз упоминали о переднем крыле Mercedes, которое вызывает у Вас подозрения. Какова сейчас ситуация с этим вопросом?

Мы изложили наши соображения представителям FIA – и продемонстрировали им видео, на которых четко видно, как изгибается крыло. Теперь все зависит от FIA – мы же не вмешиваемся, так как не видим смысла оказывать какое-либо давление. Мы не обещаем, что предпримем какие-то конкретные действия – что пойдем в Международный апелляционный суд или нечто подобное… Просто надеемся, что этому вопросу уделят должное внимание.

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А если нет?

Это не будет для нас трагедией – но мы учтем этот момент на будущее.

Все эти поправки к правилам – касающиеся задних крыльев или времени пит-стопов – могут выглядеть направленными против Red Bull. Опять же, Льюис Хэмилтон, удивляясь прогрессу моторов Honda, конечно, ничего напрямую не говорит – но его слова можно расценивать как намек на то, что Honda позволила себе некие незаконные доработки силовой установки. Вы спокойно относитесь к этому – или вам становится обидно?

Количество мер, которые затрагивают нас, немного ошарашивает. Но мне кажется, что постепенно это приводит к определенному противоположному эффекту. К примеру, журналисты, по моим наблюдениям, относятся к происходящему примерно так же, как и мы. Они понимают, чье поведение в этой ситуации выглядит не слишком спортивным…

Если говорить о пит-стопах, есть люди, которые говорят, что показатели Red Bull просто не могут быть достигнуты законными способами. Вы сами понимаете, что они имеют в виду?

Ох, наш менеджер Джонатан Уитли объяснил бы гораздо лучше. Но я не думаю, что это вообще заслуживает особо длинного разговора. Дело в том, что на практике отследить те самые две десятых секунды просто невозможно. Да и если окажется, что вместо двух десятых прошло восемнадцать сотых – что дальше-то? Это же не было продумано заранее.

Вся эта активность кажется мне неудачной. Ведь быстрые пит-стопы – это часть шоу. Уверен, немало зрителей следит за тем, за какое время механики справятся на очередном переобувании. И это важная составляющая успеха в гонке, она может решить судьбу победы.

Опять же, нетрудно догадаться, почему мы так хороши в этом аспекте. Мы немало времени пользовались не самыми лучшими моторами – и пришлось искать возможность получить преимущество в других аспектах. И результатом стали те самые двухсекундные пит-стопы.

И ничего незаконного?

Ничего. И вся история с безопасностью, на мой взгляд, высосана из пальца. Если вдруг гайка недостаточно хорошо затянута, гонка для пилота часто закончена. Для нас это становится огромной проблемой – и поэтому мы больше всех заинтересованы, чтобы все гайки оставались на своих местах.

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

О МОТОРАХ: ОТ НОВОЙ РОЛИ HONDA ДО ПОЖЕЛАНИЙ VOLKSWAGEN

Если перейти к вопросу отношений с Honda – как они будут выглядеть в 2022 году?

Мы сейчас заканчиваем работу над формулировками контракта. Honda по-прежнему будет строить моторы. Но финансовые условия сотрудничества поменяются. Будем ли мы платить за двигатели? Я не хотел бы вдаваться в детали.

Но на фоне присутствия в AlphaTauri японского гонщика не захочет ли Honda оставить свой логотип хотя бы на машинах младшей команды?

Этот момент еще не определен. Но с определенностью можно сказать, что задний ход Honda давать не собирается. Решение компании уйти из Формулы 1 окончательное.

Можно ли сказать, что сейчас моторы Honda – лучшие в Ф1?

Не думаю. По многим показателям мы на одном уровне с Mercedes. Опять же, сейчас силовая установка состоит из многих сегментов – и каждый раз надо понимать, о каком сегменте идет речь. К примеру, у нас по-прежнему есть ощущение, что у Mercedes более эффективен процесс рекуперации энергии. Впрочем, речь о небольшой разнице.

На предыдущем Гран При прошла большая встреча на тему новой концепции силовых установок. Правильно ли мы понимаем, что там присутствовал Дитрих Матешитц?

Нет, туда пошли Кристиан Хорнер и я.

Ферстаппен, Марко, Хорнер и менеджер Honda Масаши Ямамото Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Что расскажете об этой встрече?

Все согласились, что у нас не слишком много времени. В июле должна пройти оценка финансовой стороны вопроса. Мы должны понять, что будет выгоднее в среднесрочной перспективе – двигатель V6 меньшего рабочего объема или мотор новой конфигурации. Когда разберемся с этим, станет понятно основное направление движения. Конечно, вряд ли при этом можно будет говорить о переходе на новые технические требования с 2025 года – скорее, речь будет идти о 2026-м.

Тото Вольф уже намекал на это. На то, что в приоритете сейчас переход на синтетическое топливо, а новые моторы могут появиться на год позже…

Даже переход на топливо с 5-процентным содержанием биоэтанола на топливо с 10-процентным содержанием стоит десятки миллионов долларов. Что уж говорить о ситуации, когда надо освоить полностью синтетическое топливо и одновременно создать двигатель по новым правилам… К тому же, новое топливо должно быть доступно по вменяемым ценам. А пока нет уверенности, что это возможно.

К встрече проявил заметный интерес Volkswagen. Как Вам кажется, интерес концерна к приходу в Ф1 усиливается – или, наоборот, ослабевает?

Пока представители Volkswagen лишь озвучили свои предпочтения. Им больше нравится идея новой силовой установки, чтобы можно было начать работу над ней, находясь в равных условиях с конкурентами. Значит, Volkswagen по душе идея перехода на 4-цилиндровые двигатели. Понятно, что Mercedes больше заинтересован в дальнейшем развитии 6-цилиндровых моторов, так как его двигатели этой конфигурации были самыми успешными.

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И в этой ситуации вы наверняка на стороне Mercedes?

Наши расчеты – как раз скорее в пользу нового мотора. Уменьшение рабочего объема – не такая простая история. Плюс большой объем изменений требуется при переходе на синтетическое топливо.

А стоимость крайне важна. Идея – в том, чтобы одна силовая установка обходилась в миллион долларов. А моторная программа на сезон – в 100 миллионов. Сейчас ни один из моторостроителей не имеет возможности так сильно ужаться. Это возможно только при условии использования сравнительно большого количества унифицированных узлов и серьезного ограничения испытаний на стендах.

Если Volkswagen все же решится прийти, достойный партнер ему не помешает. Вы успели пообщаться с Маркусом Дюсманном из Audi после общей встречи?

Отвечу как обычно. Никаких официальных переговоров и соглашений не было.

ПИЛОТЫ И ИХ ПЕРСПЕКТИВЫ: ОТ ЦУНОДЫ ДО РАССЕЛЛА

Юки Цунода переехал из Англии в Италию – причем никто не скрывает, что причиной этого были его результаты. Не было ли ошибкой так нахваливать его до и после дебюта?

Надо сказать, что Цуноду нельзя назвать обычным японцем. Обычный японец – к примеру, Аюму Иваса, с которым мы работаем в Формуле 3 – дисциплинирован, вежлив и никогда бы не произнес таких фраз, как Цунода. С другой стороны, Цунода настолько необычен и талантлив, что нам важно не подавить в нем его особенный характер. Но при этом важно сделать его более дисциплинированным и лучше подготовленным физически. В Англии добиться всего этого не получилось бы.

Что касается похвал… Трудно было удержаться от них, когда в Бахрейне он так ярко проявил свои способности. Потом была пара глупых аварий… Это было неприятно, но в попытках найти для него правильную траекторию нам по-прежнему важно не растерять его агрессивность и непосредственность. Ведь порой это позволяет ему быть невероятно быстрым. Особенно в быстрых поворотах. Или вспомните Австрию, где он лишь одну десятую уступил Гасли в квалификации.

А в быстрых поворотах он на одном уровне с Гасли – или, может быть, быстрее?

На одном уровне.

Марко с Пьером Гасли Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Много лет назад у Вас была похожая история с Хуаном Паблом Монтойей, который переехал в Грац под Вашу личную опеку. Эти две ситуации сравнимы?

Разница велика. Один южноамериканец, другой – японец. Поэтому рецепты для работы с ними разные. Но какое-то сходство есть: у обоих – очень своеобразный характер. Помню, в одной из квалификаций Монтойя был быстрее всех на полторы секунды. А потом вылетел с трассы. И в гонке тоже вылетел! Если я все правильно помню, пришлось по ходу гонки в боксах ремонтировать подвеску – но он смог финишировать в очках.

То, что Юки живет далеко от родины, мало общается с семьей, говорит на чужом языке, является усложняющим ситуацию фактором?

Не без этого. Все-таки разница культур велика. Но нам помогает тот факт, что Франц Тост много лет провел в Японии и представляет важные моменты японской культуры. Хотя в конце концов дело все-таки в дисциплине. Юки слишком себе на уме. Но в целом происходящее с ним – нормальная ситуация. Если говорить о недавно полученных им штрафах [по ходу гонки на Гран При Австрии пилота дважды наказали за одно и то же нарушение – пересечение линии в зоне съезда на пит-лейн], то на мой взгляд, этому сюжету придали несоразмерно большое значение. Мы воспринимаем это как часть адаптационного процесса – и по-прежнему уверены, что имеем дело с пилотом, способным выигрывать гонки.

В Баку Вы ужинали с Юки – и он потом рассказывал, что Вы высказывали свое недовольство ситуацией. Как такие разговоры проходят и что на них обсуждается? У Вас ведь репутация человека, перед которым молодые пилоты чуть ли не дрожат…

Мы просто обсуждаем факты. Тот факт, что машина могла легко оказаться в третьем сегменте, а была разбита в первом. Что первый сегмент не решает судьбу позиций в первой десятке. Что надо распределять усилия по дистанции гонки – хотя с точки зрения работы с шинами Юки очень хорош уже сейчас. То, что кто-то дрожит в разговоре со мной – нонсенс. Мы просто обсуждаем конкретику.

Часть нашей системы подготовки – поддержание индивидуальности. У нас нет тренингов, когда приходят люди, играющие роль журналистов – и пилотов натаскивают давать интервью. У нас нет стремления подогнать всех под одну гребенку. Мы ценим характер человека. Но если пилоты делают что-то неправильно, мы не можем не обратить на это внимания…

Как считаете – AlphaTauri может выступать на одном уровне с McLaren и Ferrari?

Да, это возможно. И это является целью. И поэтому Гасли для нас важен как лидер команды.

У него же контракт заканчивается в 2022 году?

Нет, в конце 2023-го.

А путь в Red Bull для него закрыт окончательно?

В настоящий момент такой вопрос не поднимается. Хотя Пьер, конечно, сильно изменился. Недавно у меня был с ним долгий разговор в Граце. И он ведет себя совершенно не так, как вел во времена выступлений за Red Bull.

А есть риск, что Серхио Перес потеряет свое место в конце сезона?

Посмотрим. Я думаю, мы примем решения о составах на следующий год по ходу летнего перерыва.

Алекс Элбон фигурирует в обсуждениях возможных вариантов?

Он приносит огромную пользу, работая на симуляторе. Недавно принимал участие в тестах для Pirelli. Мы стараемся сохранить его в нашей большой команде – но если ему предоставится возможность выступить за другую команду, не будем его держать.

Да как же ему предоставится такая возможность?

Допустим, шанс найти постоянное место сейчас действительно мал. Но пандемия не закончилась. Если у тебя нашли вирус, ты на карантине. И если это произошло в неудачный момент, если впереди три гонки подряд – запросто можно все три пропустить. Так что, сейчас шансы запасных гонщиков оказаться на старте высоки как никогда.

Марко и Алекс Элбон Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Перес недавно похвалил Элбона за его открытость. При том, что их можно назвать конкурентами в борьбе за место в команде…

Он молодец. Не зря мы дали ему возможность выступить в DTM. На первом этапе у него были проблемы с тормозами, но на тестах по темпу он был лучше Лайама Лоусона, который в итоге выиграл одну из гонок. Когда некоторое время назад мы решили, что хотим быть представленными в DTM, то сразу определились: за рулем будут наши пилоты.

Все говорят о Формуле 1 – но в DTM тоже можно быть профессионалом и зарабатывать гонками…

Журналисты любят считать, сколько гонщиков мы отчислили из своей программы. А я скажу: 90 процентов этих гонщиков продолжают выступать в разных соревнованиях – и зарабатывают куда больше, чем заработали бы в обычной жизни. И продолжают заниматься любимым делом. Так что, как бы ни закончились наши отношения, мы помогаем им гарантировать себе десять или больше лет успешной карьеры в автоспорте. К тому же, на шлемах многих из этих гонщиков до сих пор есть наш логотип…

Вернемся к Пересу. Марк Зурер [экс-пилот Ф1 и телекомментатор] недавно сказал, что Серхио не особо лучше Элбона, если вспомнить Гран При Абу-Даби прошлого года…

Перес более стабилен. Когда он хорошо проводит квалификацию, он становится вторым или третьим, чего у Элбона не получалось. А в гонке, оказываясь на чистой трассе, он немногим уступает Ферстаппену.

А что скажете об эпизоде с Норрисом, который испортил Серхио последнюю гонку?

4-й поворот известен тем, что в борьбе там легко оказаться в гравии. Вспомните прошлый год, когда Хэмилтон там выпихнул в гравий Элбона. Думаю, тогда Хэмилтон разрушил карьеру Алекса. Не случись инцидента – Алекс выиграл бы гонку. И это вполне могло придать ему дополнительной уверенности – достаточной, чтобы сезон сложился по-другому.

Думаю, Серхио не стоит обвинять в излишнем риске. Пилоты должны оставлять друг другу место на трассе, когда ведут борьбу. И Норрис ошибся. Он видел Переса, должен был оставить ему место – но не удержал машину на траектории. Но, с другой стороны, если бы он не пытался защитить позицию – в пелотоне было бы одним унылым пилотом больше. А такой расклад нам тоже не нравится.

Тото Вольф что-то не торопится предложить Джорджу Расселлу место в Mercedes. Может быть, в такой ситуации Джордж будет восприимчив к предложению сесть в кокпит Red Bull?

Если вспомнить, как ярко проявляет себя Расселл за рулем Williams, это – кандидатура, которую стоит обдумать. Но в реальности такой переход – фантастика. Я не могу это себе представить, так как для Mercedes упустить Джорджа было бы самым провальным из провалов.

Похоже, Вы думаете, что он в 2022 году будет в Mercedes?

Да.

А если вдруг нет – он получит предложение от вас?

Если меня правильно проинформировали, то сейчас этот вопрос не актуален.