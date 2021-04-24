Экс-спортдиректор Ferrari сравнил Леклера и Алонсо

Шарль Леклер стал лидером Ferrari после того, как уже в первый год в команде смог победить во внутренней дуэли Себастьяна Феттеля. Теперь с монегаском связывают надежды Скудерии на возвращение к титулам.

Однако бывший спортивный директор Ferrari Чезаре Фьорио считает, что Леклера пока рано ставить на один уровень с пилотом, который так и не принес команде титул – Фернандо Алонсо.

«Он может многое выжать из машины, но пока допускает слишком много ошибок, – цитирует Фьорио Formula Passion. – Алонсо ошибался намного реже».

Фьорио также считает, что с Леклером вполне по силам побороться его новому напарнику Карлосу Сайнсу: «В гонке он очень силен, на одном уровне с Леклером. В квалификации он все еще ошибается, но, вероятно, потому, что ему еще надо изучить машину».