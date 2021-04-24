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Формула 1 / Новость

Экс-спортдиректор Ferrari сравнил Леклера и Алонсо

Автор:
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Чезаре Фьорио ценит скорость Шарля, но видит его ошибки

Экс-спортдиректор Ferrari сравнил Леклера и Алонсо

Шарль Леклер стал лидером Ferrari после того, как уже в первый год в команде смог победить во внутренней дуэли Себастьяна Феттеля. Теперь с монегаском связывают надежды Скудерии на возвращение к титулам. 

Однако бывший спортивный директор Ferrari Чезаре Фьорио считает, что Леклера пока рано ставить на один уровень с пилотом, который так и не принес команде титул – Фернандо Алонсо.

«Он может многое выжать из машины, но пока допускает слишком много ошибок, – цитирует Фьорио Formula Passion. – Алонсо ошибался намного реже».

Фьорио также считает, что с Леклером вполне по силам побороться его новому напарнику Карлосу Сайнсу: «В гонке он очень силен, на одном уровне с Леклером. В квалификации он все еще ошибается, но, вероятно, потому, что ему еще надо изучить машину».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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