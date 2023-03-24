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Экс-сотрудник Motorsport Network стал коммерческим директором AlphaTauri

Ларс Штегельман перешел на работу в команду из Фаэнцы

Экс-сотрудник Motorsport Network стал коммерческим директором AlphaTauri
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Штегельман который прежде возглавлял коммерческий департамент глобальной сети Motorsport Network, позже перешел в компанию ITR, которая до 2022 года являлась промоутером DTM – а в эту пятницу AlphaTauri объявила о его назначении.

Специалист будет заниматься вопросами глобального партнерства в интересах самой команды и одноименного с ней бренда одежды.  

Также в портфолио Ларса – работа в Формуле Е, футбольной ассоциации УЕФА и оргкомитете Кубка мира 2010 года в Южной Африке. 

«Интерес к Формуле 1 растет на глазах, – цитирует пресс-служба главу AlphaTauri Франца Тоста. – При поддержке Ларса мы намерены расширить свои коммерческие программы. 

Он обладает сочетанием стратегических знаний, опыта международных продаж и отличным пониманием механизмов работы рекламной индустрии».

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