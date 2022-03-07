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Формула 1 Новости

Экс-сотрудник Ferrari: Алонсо заставлял нас чувствовать себя идиотами

По словам Массимо Риволы, во времена выступлений за Скудерию Фернандо так здорово читал развитие событий в гонке, что изумлял штаб команды

Экс-сотрудник Ferrari: Алонсо заставлял нас чувствовать себя идиотами
Кемаль Шенгюл
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Завоевав два титула в составе Renault, в 2010 году Фернандо Алонсо перешел в Ferrari, чтобы стать новым лидером команды. Проведя в Маранелло пять сезонов, испанец одержал 11 побед в Гран При и три раза подряд заканчивал сезон на втором месте – однако главной цели так и не достиг.

Примечательно, что дважды – в 2010-м и 2012-м – Алонсо оставался в чемпионской гонке вплоть до финального Гран При, однако оба раза уступал Себастьяну Феттелю. История их тактического противостояния на Гран При Абу-Даби в 2010 году давно стала классикой Ф1.

Именно в то время тим-менеджером Ferrari работал Массимо Ривола (в центре на фото). В свежем интервью газете Il Foglio итальянец рассказал о том впечатлении, которое Алонсо произвел на него и команду. 

«Я никогда не видел, чтобы кто-то умел так читать ход гонки, – отметил Ривола. – Он заставлял нас на командном мостике буквально чувствовать себя идиотами, потому что сам обо всем знал. 

Перед нами были многочисленные мониторы, но он зачастую приходил к каким-то выводам раньше нас. И это несмотря на то, что ему нужно было заниматься своей прямой работой. 

Это тот случай, когда у гонщика действительно стоило поучиться всем нам».

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Ривола работал в Ferrari до конца прошлого десятилетия – он стал спортивный директором, но затем из-за внутренних разногласий покинул гоночную программу и стал заниматься молодыми пилотами Скудерии. В частности, именно стараниями Массимо в Академию Ferrari попал Шарль Леклер. 

«Я считаю, что Шарль превосходит других талантливых пилотов своего поколения, – сказал он. – Да, в Red Bull взяли [Макса] Ферстаппена, но они дали ему возможность неоднократно совершать ошибки. У Шарля в Ferrari не было такого права – от него требовалось сразу выступать на максимально высоком уровне. Это гораздо больший уровень прессинга».

Оценивая других восходящих звезд современной Ф1, Ривола добавил: «[Ландо] Норрис в прошлом году приятного удивил. Помню, что я очень серьезно присматривался к нему, когда ему было 16 лет.

[Джордж] Расселл – еще один из тех, у кого есть все необходимое, чтобы стать чемпионом.  

А вот хорошие выступления [Карлоса] Сайнса, должен признать, вовсе не стали для меня сюрпризом. Я еще давно рекомендовал взять его в нашу Академию. Он всегда был очень силен, так как одновременно быстрый и умный». 

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