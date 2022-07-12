Экс-руководитель гонок Ф1 Маси окончательно ушел из FIA
Австралиец, чья карьера оказалась испорчена событиями Гран При Абу-Даби 2021 года, покинул федерацию
Майкла Маси отстранили от руководства гонками Ф1 по итогам скандального финала на «Яс-Марине», когда решение судьи фактически определило исход сражения за титул.
В феврале FIA объявила, что австралийца заменят два новых специалиста, Эдуарду Фрейташ и Нильс Виттих, а сам он получил второстепенную должность. В марте президент федерации Мохаммед Бин Сулайем пообещал Маси новый пост.
Майкл появился в паддоке на этапе в Мельбурне, но с тех пор ни разу не приезжал на Ф1.
Во вторник FIA выпустила официальное заявление о его уходе по собственному желанию.
«Майкл Маси решил покинуть FIA и перебраться в Австралию, чтобы быть рядом со своей семьей и новыми вызовами, – сказано в документе. – Он три года проработал руководителем гонок Ф1 и делегатом по безопасности после скоропостижной смерти Чарли Уайтинга в 2019 году, выполняя многочисленные функции в профессиональной и корректной манере.
FIA благодарит его за преданность и желает всего наилучшего в будущем».
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