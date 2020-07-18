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Формула 1 / Новость

Экс-президент Мексики выступил в поддержку Переса

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Экс-президент Мексики выступил в поддержку Переса
Автор:
, редактор
18 июл. 2020 г., 12:33

Фанаты запустили акцию, требуя оставить Серхио в Racing Point

Серхио Перес может лишиться места в Racing Point на будущий год несмотря на то, что его контракт рассчитан до конца сезона-2022. По слухам, команда предложила контракт Себастьяну Феттелю. Если немец примет приглашение, соглашение с Пересом расторгнут. 

Второе место в команде занимает Лэнс Стролл, сын владельца Racing Point Лоуренса Стролла. Поддержка отца обеспечивает канадцу место в кокпите несмотря на то, что по результатам он отстает от Переса. 

В связи с этими событиями поклонники Переса запустили в интернете акцию #KeepCheco. К ней присоединился даже бывший президент Мексики Фелипе Кальдерон.

«Этот сезон может для Серхио Переса последним в Racing Point, а то и в Формуле 1. В этом году у него последний шанс выиграть Гран При. Хотя он лучше как пилот и добивается лучших результатов, с приходом Феттеля он проиграет борьбу за место второму гонщику Racing Point, сыну ее владельца», – написан Кальдерон в твиттере.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес В Магазин
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

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