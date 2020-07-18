Экс-президент Мексики выступил в поддержку Переса

Серхио Перес может лишиться места в Racing Point на будущий год несмотря на то, что его контракт рассчитан до конца сезона-2022. По слухам, команда предложила контракт Себастьяну Феттелю. Если немец примет приглашение, соглашение с Пересом расторгнут.

Второе место в команде занимает Лэнс Стролл, сын владельца Racing Point Лоуренса Стролла. Поддержка отца обеспечивает канадцу место в кокпите несмотря на то, что по результатам он отстает от Переса.

В связи с этими событиями поклонники Переса запустили в интернете акцию #KeepCheco. К ней присоединился даже бывший президент Мексики Фелипе Кальдерон.

«Этот сезон может для Серхио Переса последним в Racing Point, а то и в Формуле 1. В этом году у него последний шанс выиграть Гран При. Хотя он лучше как пилот и добивается лучших результатов, с приходом Феттеля он проиграет борьбу за место второму гонщику Racing Point, сыну ее владельца», – написан Кальдерон в твиттере.