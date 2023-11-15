Экс-пилоту Ф1 не понравилась «слишком простая» трасса в Вегасе

В этот уик-энд Формула 1 проведет самый необычный этап сезона-2023: гонщиков ждут улицы Лас-Вегаса, где уик-энд пройдет в необычном формате с четверга по субботу, все сессии будут начинаться очень поздно, да еще и в весьма прохладных условиях.

Пессимисты уже предсказывают новому этапу большие сложности, утверждая, на очень гладком асфальте крупнейшего города Невады шины из-за холода просто не станут работать.

Злые языки и вовсе нашли сходство в конфигурации кольца протяженностью 6,2 километра (на иллюстрации ниже) с перевернутой свиньей.

Тем временем бывший гонщик Ф1 Педро де ла Роса поделился в подкасте F1 Nation своими ожиданиями от Гран При.

«Думаю, уик-энд будет напряженным для всех, – отметил испанец, который сейчас работает консультантом в Aston Martin. – Но больших проблем тут быть не должно, так как со многими вопросами в Лас-Вегасе гонщикам будет проще».

Конфигурация трассы в Лас-Вегасе

Призер Гран При Венгрии 2006 года продолжил: «От [низкой] температуры тоже будет польза. Когда прохладно, гонщику проще, организм почти не теряет воду. Да и кислорода в воздухе больше.

Даже пульс в таких условиях ниже, а на длинных прямых вы можете перевести дыхание и попить воды. Это не тот случай, когда каждые несколько секунд вы испытываете стресс».

При этом, по словам де ла Росы, конфигурацию трассы в Вегасе едва ли можно назвать интересной: «Она слишком простая. Как мне кажется, для гонщиков здесь не будет вообще никаких сложностей».

Формально американское кольцо включает в себя 17 поворотов. Однако в действительности на нем можно выделить всего пять «настоящих» – послестартовую связку (1-4), 90-градусный правый (5), «эску» (6-9), а также в начале (12) и конце (14-16) самой длинной прямой.