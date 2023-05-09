Экс-пилот упрекнул Red Bull в помощи Максу. Хорнер ответил

Несмотря на старт с девятой позиции, Макс Ферстаппен одержал уверенную победу на пятом этапе сезона Ф1 – голландец смог проехать длинный первый отрезок на шинах Hard, поддерживая высокий темп, а после пит-стопа без проблем опередил своего партнера по команде Серхио Переса.

Такое выступление голландца стало убедительным ответом тем, кто предсказывал острую борьбу напарников по Red Bull за чемпионский титул 2023 года.

Между тем, участник 24 гонок Ф1 Энтони Дэвидсон, который помогает комментаторам Sky Sports, анализируя нюансы событий на трассе, обратил внимание на любопытное обстоятельство.

«Было осень странно слушать радиопереговоры Переса по ходу дистанции, – сказал 44-летний британец. – Ему вообще ничего не говорили о развитии событий в борьбе с Максом.

Ферстаппен, напротив, получал максимальную информацию от своей половины гаража. Они постоянно подсказывали ему, как меняется отрыв от напарника.

Перес же вел гонку, ничего не зная. Это очень странно. Его радио слишком часто молчало».

Подиум: Серхио Перес, Red Bull Racing, второе место, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Эти слова репортеры попросили прокомментировать главу Red Bull Racing Кристиана Хорнера. Тот не согласился, что команда держала Переса в неведении.

«Они оба прекрасно знали, что пит-стоп в среднем отнимает 20 секунд, – объяснил Хорнер в интервью FoxSports. – Разница между ними [перед пит-стопом Ферстаппена] составляла 19,8 секунды. Серхио прекрасно знал об этом, отрыв не менялся четыре или пять кругов.

Разумеется, он каждый круг получал информацию о величине отрыва. И точно знал, где именно находится Макс».