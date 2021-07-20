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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Экс-пилот упрекнул Хэмилтона в лицемерии: Он «моральный рыцарь»

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Поведение Льюиса после финиша в Сильверстоуне вызвало вопросы

Экс-пилот упрекнул Хэмилтона в лицемерии: Он «моральный рыцарь»

Льюис Хэмилтон вызвал критику в свой адрес не только столкновением с Максом Ферстаппеном в Сильверстоуне, но и поведением после гонки. Сам Ферстаппен ставил британцу в претензию то, как он праздновал свою победу. 

С Максом согласился его соотечественник, экс-пилот Формулы 1 Ян Ламмерс. По его мнению, поддерживающему множество социальных инициатив Хэмилтону стоило бы и вести себя соответствующе.

«Не надо забывать, что Хэмилтон поддерживает вещи вроде Black Lives Matter и экологии, – цитирует Ламмерса NOS. – Он такой рыцарь нравственности, но тогда его поступки должны соответствовать словам».

Ламмерса поддержал экс-пилот Ф1 Тимо Глок. Который, однако, нашел Льюису оправдание: «Трудно оценить поведение Льюиса после гонки. Может, ему не сказали, что Макс в больнице. Знай он, мог повести себя несколько иначе. Мог проявить больше сочувствия».

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