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Формула 1 / Новость

Экс-пилот Toro Rosso вернется в гонки после 6 лет перерыва

Автор:
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Хайме Альгерсуари решил стать картингистом

Экс-пилот Toro Rosso вернется в гонки после 6 лет перерыва

Бывший пилот Формулы 1 Хайме Альгерсуари решил возобновить гоночную карьеру. Испанец вернется в автоспорт после шестилетней паузы.

Альгерсуари дебютировал в Ф1 в 2009 году, став на тот момент самым молодым пилотом в истории серии. Он два с половиной сезона провел в Toro Rosso, а его лучшим результатом было седьмое место. В 2014 году Альгерсуари участвовал в первом сезоне Формулы Е, но летом 2015-го решил покинуть гонки и стать диджеем. 

Теперь же 31-летний Альгерсуари собрался заняться картингом.

«Я тестировал карт и испытал ощущения, каких давно не испытывал, – рассказал гонщик. – Когда я начинал гоночную карьеру, я улыбался под шлемом, ездил ради чистого удовольствия. Сейчас в картинге я испытал то же самое, и подумал, почему бы не вернуться к занятию, которое меня вдохновляет. 

После Ф1 мне было тяжело. После ухода из гонок я не хотел о них слышать. Я не смотрел гонки, потому что мне было тяжело принять произошедшее. Но со временем мне полегчало».

Альгерсуари пока не решил, насколько основательным будет его возвращение: «Если я не буду на том уровне, которого жду, не буду в топ-10 лучших картингистов мира, то по-настоящему возвращаться не буду. Но по ощущениям у меня есть скорость. Если бы я этого не чувствовал, то даже бы не пытался [вернуться]».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хайме Альгерсуари
Автор Сергей Иванов

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