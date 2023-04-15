Экс-пилот Red Bull стал жертвой грабителей с битами
Злоумышленники выследили Роберта Дорнбоса по GPS-маячку на машине и серьезно поколотили, украв часы Rolex
Нападение произошло еще в марте, однако рассказал о нем 41-летний экс-пилот только сейчас. Голландец, который в 2005-06 годах выступал в Ф1 за Red Bull и Minardi, объяснил, что расследование еще не закончено, потому он вправе говорить лишь в общих чертах.
В интервью De Telegraaf и RTL Boulevard он объяснил: «Это был очень напряженный момент. Теперь у меня больше нет дорогих часов, я ношу обычные Apple Watch. Они хотя бы считают пройденные шаги».
Узнать больше репортерам удалось из полицейского отчета.
«Жертва нападения вышел из своей машины на парковке в районе Сутендаль в 0:15. Почти сразу же к нему подбежал неизвестный мужчина с битой в руках и нанес жертве удар по голове.
К мужчине с битой присоединился второй неизвестный. Вдвоем они жестоко атаковали жертву. Тот пытался защищаться и кричал о помощи, но у него украли часы и мобильный телефон.
Сразу после ограбления злоумышленники покинули Сутендаль и скрылись в районе Вейверхуф».
Ранее Дорнбос публиковал в социальных сетях свои фото в тех самых часах Rolex.
RTL Boulevard обратила внимание, что нападение на экс-пилота имеет много общего с ограблением футболиста «Аякса» и сборной Сербии Душана Тадича в прошлом году. На его машине был обнаружен GPS-маячок, который помог бандитам.
Роберт Дорнбос провел в Ф1 в общей сложности 11 гонок, сейчас он является экспертом на голландском ТВ.
Роберт Дорнбос и Нико Росберг
Фото: SethVexy
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