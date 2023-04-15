Экс-пилот Red Bull стал жертвой грабителей с битами

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Нападение произошло еще в марте, однако рассказал о нем 41-летний экс-пилот только сейчас. Голландец, который в 2005-06 годах выступал в Ф1 за Red Bull и Minardi, объяснил, что расследование еще не закончено, потому он вправе говорить лишь в общих чертах.

В интервью De Telegraaf и RTL Boulevard он объяснил: «Это был очень напряженный момент. Теперь у меня больше нет дорогих часов, я ношу обычные Apple Watch. Они хотя бы считают пройденные шаги».

Узнать больше репортерам удалось из полицейского отчета.

«Жертва нападения вышел из своей машины на парковке в районе Сутендаль в 0:15. Почти сразу же к нему подбежал неизвестный мужчина с битой в руках и нанес жертве удар по голове.

К мужчине с битой присоединился второй неизвестный. Вдвоем они жестоко атаковали жертву. Тот пытался защищаться и кричал о помощи, но у него украли часы и мобильный телефон.

Сразу после ограбления злоумышленники покинули Сутендаль и скрылись в районе Вейверхуф».

Ранее Дорнбос публиковал в социальных сетях свои фото в тех самых часах Rolex.

RTL Boulevard обратила внимание, что нападение на экс-пилота имеет много общего с ограблением футболиста «Аякса» и сборной Сербии Душана Тадича в прошлом году. На его машине был обнаружен GPS-маячок, который помог бандитам.

Роберт Дорнбос провел в Ф1 в общей сложности 11 гонок, сейчас он является экспертом на голландском ТВ.

Роберт Дорнбос и Нико Росберг Фото: SethVexy