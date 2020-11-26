В топ-командах Ф1 по-прежнему остаются две вакансии на будущий сезон. Но если в Mercedes ситуация предельно понятна – кандидат всего один, и стороны просто обсуждают условия контракта, – то в Red Bull Racing сохраняется подлинная интрига.

На место в кокпите всерьез претендуют трое гонщиков: выступающий за «Быков» в этом сезоне Алекс Элбон и имеющие отличную репутацию Серхио Перес с Нико Хюлькенбергом. Выступления Элбона в последних гонках не лучшим образом сказываются на его шансах, однако команда оставила англо-тайскому пилоту финальную возможность проявить себя.

А вот Хюлькенберга можно вычеркивать из списка, несмотря на уверенные выступления в качестве запасного пилота Racing Point в гонках нынешнего сезона. В этом уверен голландец Роберт Дорнбос, в 2006 году сам выступавший за команду из Милтон-Кинса.

«Я считаю, у Элбона все еще есть шансы, – сказал он в интервью Nu.nl. – Пусть даже пока он проводит ужасный сезон. Но если ему все же удастся блеснуть в трех финальных гонках, то, думаю, Red Bull оставит его на будущий сезон.

При этом у меня есть ощущение, что шансы Хюлькенберга занять это место становятся все меньше и меньше. Перес вновь выдал отличную гонку, став вторым в Турции, а его мексиканские спонсоры очень нужны Red Bull».

Сейчас 39-летний Дорнбос работает гоночным аналитиком на национальном телеканале Ziggo Sport.