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Формула 1 / Новость

Экс-пилот Red Bull: Шансы Хюлькенберга упали, выбор будет между Пересом и Элбоном

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Экс-пилот Red Bull: Шансы Хюлькенберга упали, выбор будет между Пересом и Элбоном
Автор:
, Ответственный редактор

По мнению Роберта Дорнбоса. в споре за место в команде из Минтон-Кинса нет явного фаворита, но наметился отстающий

В топ-командах Ф1 по-прежнему остаются две вакансии на будущий сезон. Но если в Mercedes ситуация предельно понятна – кандидат всего один, и стороны просто обсуждают условия контракта, – то в Red Bull Racing сохраняется подлинная интрига. 

На место в кокпите всерьез претендуют трое гонщиков: выступающий за «Быков» в этом сезоне Алекс Элбон и имеющие отличную репутацию Серхио Перес с Нико Хюлькенбергом. Выступления Элбона в последних гонках не лучшим образом сказываются на его шансах, однако команда оставила англо-тайскому пилоту финальную возможность проявить себя.

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А вот Хюлькенберга можно вычеркивать из списка, несмотря на уверенные выступления в качестве запасного пилота Racing Point в гонках нынешнего сезона. В этом уверен голландец Роберт Дорнбос, в 2006 году сам выступавший за команду из Милтон-Кинса.

«Я считаю, у Элбона все еще есть шансы, – сказал он в интервью Nu.nl. – Пусть даже пока он проводит ужасный сезон. Но если ему все же удастся блеснуть в трех финальных гонках, то, думаю, Red Bull оставит его на будущий сезон. 

При этом у меня есть ощущение, что шансы Хюлькенберга занять это место становятся все меньше и меньше. Перес вновь выдал отличную гонку, став вторым в Турции, а его мексиканские спонсоры очень нужны Red Bull». 

Сейчас 39-летний Дорнбос работает гоночным аналитиком на национальном телеканале Ziggo Sport.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Роберт Дорнбос , Нико Хюлькенберг , Серхио Перес , Александр Элбон
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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