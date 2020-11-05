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Экс-пилот Red Bull попал в больницу с коронавирусом

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Экс-пилот Red Bull попал в больницу с коронавирусом
Автор:
, Главный редактор

В настоящий момент Витантонио Льюцци уже выписан – но в какой-то момент его состояние вызывало серьезное беспокойство у врачей и родственников

Витантонио Льюцци, выступавший в Формуле 1 с 2005 по 2011 год, оказался в больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

В прошлый четверг cпортсмен, заразившийся вирусом во время недавнего пребывания в Милане, был госпитализирован в инфекционную больницу в итальянской области Абруццо. Врачи диагностировали у Льюцци двустороннюю пневмонию – и состояние итальянца было настолько серьезным, что на некоторое время его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Впрочем, после этого в состоянии пациента быстро наступили заметные улучшения – и к настоящему моменту он уже смог вернуться из больницы домой.

В начале двухтысячных годов Льюцци был одним из юниоров Red Bull – в частности, выиграл чемпионат Формулы 3000 в составе принадлежащей Кристиану Хорнеру команды Arden. В 2005 году он дебютировал в Формуле 1 в составе Red Bull – однако провел за эту команду лишь 4 гонки. После этого за 5 лет итальянец в составе команд Toro Rosso, Force India и HRT стартовал еще в 76 гонках, лучшими результатами в которых стали два 6-х места.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Витантонио Льюцци
Команды Red Bull Racing
Автор Кирилл Качнов

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