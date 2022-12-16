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Льюис Хэмилтон передумал уходить из Формулы 1 и планирует задержаться в чемпионате еще минимум на два-три года. В то же время, статистически сезон-2022 стал самым невыразительным в карьере звездного британца: он впервые не одержал ни одной победы и завершил чемпионат лишь на шестой строчке в личном зачете.

Отчасти такой результат стал следствием проблем с машиной Mercedes W13, но помимо соперников из Red Bull и Ferrari семикратный чемпион мира проиграл и своему молодому напарнику Джорджу Расселлу, который пришел в Брэкли на смену Валттери Боттасу.

По мнению экс-пилота Ф1 Кристиана Даннера, который без особых успехов выступал в Гран При во второй половине 80-х, противостояние Хэмилтона и Расселла станет одной из интриг предстоящего сезона.

«Это очень интересный дуэт, если говорить о персоналиях, – объяснил Даннер в интервью телеканалу Sport1. – У Льюиса Хэмилтона порой такое эго, что для него нужен отдельный самолет. Джордж Расселл же, скорее, балабол, который ни о чем не напрягается.

Когда эти двое сошлись в одной команде, продолжение обещает получиться очень интересным».

Также Даннер высказался по поводу замены руководителя Ferrari: «В Формуле 1 есть волшебные синонимы успеха – это постоянство и преемственность.

Боюсь, Ferrari будет три года приходить в себя после потери Маттиа Бинотто».