Экс-пилот о дуэте Mercedes: У одного эго размером с самолет, другой – балабол
Кристиан Даннер нашел весьма яркие образы, чтобы объяснить одну из интриг предстоящего сезона Ф1
Льюис Хэмилтон передумал уходить из Формулы 1 и планирует задержаться в чемпионате еще минимум на два-три года. В то же время, статистически сезон-2022 стал самым невыразительным в карьере звездного британца: он впервые не одержал ни одной победы и завершил чемпионат лишь на шестой строчке в личном зачете.
Отчасти такой результат стал следствием проблем с машиной Mercedes W13, но помимо соперников из Red Bull и Ferrari семикратный чемпион мира проиграл и своему молодому напарнику Джорджу Расселлу, который пришел в Брэкли на смену Валттери Боттасу.
По мнению экс-пилота Ф1 Кристиана Даннера, который без особых успехов выступал в Гран При во второй половине 80-х, противостояние Хэмилтона и Расселла станет одной из интриг предстоящего сезона.
«Это очень интересный дуэт, если говорить о персоналиях, – объяснил Даннер в интервью телеканалу Sport1. – У Льюиса Хэмилтона порой такое эго, что для него нужен отдельный самолет. Джордж Расселл же, скорее, балабол, который ни о чем не напрягается.
Когда эти двое сошлись в одной команде, продолжение обещает получиться очень интересным».
Также Даннер высказался по поводу замены руководителя Ferrari: «В Формуле 1 есть волшебные синонимы успеха – это постоянство и преемственность.
Боюсь, Ferrari будет три года приходить в себя после потери Маттиа Бинотто».
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