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Оскар Пиастри стал одним из главных героев новостей в последние дни после того, как Фернандо Алонсо решил в конце сезона покинуть команду Alpine и присоединиться к Aston Mertin.

Пиастри является резервистом Alpine, и команда поспешила назвать его преемником Алонсо, но сам австралиец неожиданно заявил, что не соглашался на это и в 2023 году за французский коллектив не поедет.

По слухам, у Пиастри уже есть контракт на следующий год: скорее всего с McLaren, но, возможно, и с AlphaTauri. Вся эта ситуация, когда в Alpine неожиданно остались в дураках, напомнила бывшему гонщику Формулы 1 Кристиану Даннеру стиль работы знаменитого менеджера Ф1 Флавио Бриаторе.

«Вся эта ситуация выгладит так, словно это сценарий, придуманный Бриаторе, – цитирует Даннера австрийское издание Motorsport-magazine.com. – Прям классический стиль Флавио. Я представляю, как именно Бриаторе перечитал контракт Пиастри и нашел в нем лазейку.

Если Флавио в ком-то видит потенциал, он всегда находит способ привести его ы нужную команду. Гениальный и жесткий. Я представляю себе, как Пиастри покидает Alpine, проводит два показательных года с McLaren и оказывается в настоящей топ-команде. Такой план мог бы придумать именно Бриаторе.

Пиастри хочет побеждать. Остальное его мало волнует. И при таком раскладе ему нужно действовать именно в стиле Бриаторе, пусть даже в роли последнего выступает [менеджер австралийца Марк] Уэббер».