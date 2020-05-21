На днях в соцсетях появились фотографии цепляющего взгляд гоночного болида. И чем больше об этой машине узнаешь – тем больше удивляешься.

Во-первых, это самый настоящий автомобиль, а не цифровая модель и даже не макет – весной машину испытывали на гоночной трассе. Во-вторых, построен этот болид, который пользователи соцсетей сразу же прозвали «бэтмобилем», для участия в бразильском чемпионате по гонкам на выносливость.

Удивляет сам факт, что в не самой богатой стране проводится соревнование, где на старте собирается приличное количество машин категории GT и добрый десяток спортпрототипов (сравнимых по скорости с техникой класса LMP2). Но даже если знать о существовании такого турнира, дизайн новой машины выглядит чересчур агрессивным и каким-то киношным.

Однако наше внимание обратило на себя еще и имя создателя машины – речь о Тарсо Маркесе, который в конце 90-х был известен как талантливый молодой пилот, но на международном уровне особых успехов не добился.

Отставал на круг – и был среди лидеров

В свое время бразилец стал самым молодым пилотом, выигравшим этапы южноамериканского чемпионата Формулы 3 и европейского чемпионата Формулы 3000. Это позволило Маркесу пробиться в Формулу 1 и гонки индикаров – однако и выступал гонщик урывками (ни в одной из серий он ни разу не провел полного сезона), и успехов не добивался. 24 старта в Ф1 не принесли ему ни одного очка, 27 стартов в индикарах – ни одного финиша выше 7-го места.

В результате бразилец запомнился тремя моментами – и ни один из них не выглядит предметом для гордости. Во-первых, Маркес был первым напарником Фернандо Алонсо – и уступил в тому в квалификациях со счетом 1:13. В таблице общего зачета бразилец оказался выше – но при тогдашней невысокой надежности болида команды Minardi все решила скорее удача (в графе «очки» у обоих пилотов стояли нули).

Фернандо Алонсо и Тарсо Маркес в паддоке Гран При Великобритании 2001 года Фото: Minardi Formula 1

Во-вторых, дважды Маркес влиял на ход борьбы за победу в гонке, но оба раза – в роли кругового. На 500-мильной гонке индикаров в Мичигане в 2000 году Хуан Пабло Монтойя благодаря слипстриму за спиной Маркеса смог на последних метрах опередить Майкла Андретти.

А годом позже на Гран При Бразилии бразилец оказался между Дэвидом Култхардом и Михаэлем Шумахером, когда те сражались за лидерство на входе в первый поворот – и присутствие болида Minardi не позволило немцу простроить траекторию так, чтобы контратаковать во втором повороте.

Шумахер решил обогнать Маркеса по внешнему радиусу, из-за этого слишком сильно расширил траекторию и не успел поравняться с Култхардом на выходе из первого поворота Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

В-третьих, пилот оказался героем комичного эпизода, имевшего место в 2004 году по ходу гонки индикаров на мексиканской трассе «Монтеррей». Задние шины болида, которым управлял Маркес, на входе в очередной поворот сорвались в скольжение – и в глубоком заносе автомобиль вылетел на газон, где заглох.

В Формуле 1 маршалы тут же занялись бы эвакуацией машины – но в американских гонках правила другие, и у пилота есть возможность вернуться в гонку. Сейчас маршалы в такой ситуации заводят двигатель с помощью имевшегося у них внешнего стартера – пятнадцать же лет назад за дугу безопасности цепляли трос, что позволяло гонщику оживить мотор. Так и поступили с машиной бразильца.

Однако вышло недопонимание. Плохо скоординированные действия пилота и водителя спасательной машины привели к тому, что трос попал под колесо, а потом натянулся – и сломал подвеску.

В Дайтону приехал, до трассы не доехал

Последние 15 лет Маркес не выступает в сколь-нибудь престижных гонках на международном уровне – да и на родине он если и наделал однажды шуму, то не результатами на трассе, а дисквалификацией за использование допинга. Многие отмечали, что в какой-то момент пилот стал весьма мускулист – и в 2009 году на последней гонке бразильского чемпионата сток-каров в крови Маркеса нашли вещества, свидетельствующие о приеме стероидов. В итоге спортсмена отстранили от соревнований на два года.

Что же в итоге получается – портрет завзятого неудачника? Отнюдь. Выступал в Формуле 1 бразилец без особого успеха, а вот комментировать гонки Формулы 1 у него получается неплохо – и экс-пилот занимается этим на протяжении многих лет.

Периодически он появляется и в телепроектах, не связанных с гонками – к примеру, недавно засветился в реалити-шоу «Амазония», использующем популярный формат «Последнего героя». Во время съемок с голым торсом очень кстати оказались и внушительные мускулы Маркеса, и татуировки, которыми он покрыл чуть ли не половину тела. Однако все это вовсе не значит, что сейчас экс-пилот Ф1 знаменит исключительно разговорами и ухоженным телом.

Некоторое время назад Маркес основал ателье, которое занимается созданием кастом-байков – россиянам эта отрасль известна по шоу «Американский чоппер» на канале Discovery. Причем в работе с двухколесной техникой бразилец быстро вышел на самый желанный и самый сложный рынок: сейчас филиалы его ателье есть в Майами и Лос-Анджелесе.

Слайдер Список Кастом-байк студии Тарсо Маркеса 1 / 7 Фотограф: tarsomarques.com Кастом-байк студии Тарсо Маркеса 2 / 7 Фотограф: tarsomarques.com Кастом-байк студии Тарсо Маркеса 3 / 7 Фотограф: tarsomarques.com Кастом-байк студии Тарсо Маркеса 4 / 7 Фотограф: tarsomarques.com Кастом-байк студии Тарсо Маркеса 5 / 7 Фотограф: tarsomarques.com Кастом-байк студии Тарсо Маркеса 6 / 7 Фотограф: tarsomarques.com Кастом-байк студии Тарсо Маркеса 7 / 7 Фотограф: tarsomarques.com

Кстати, главное событие в мире кастом-байков – Мотоциклетная неделя в Дайтоне – проходит в считанных километрах от трассы, где проводятся гонки «Дайтона-500» и «24 часа Дайтоны». И на проводящемся в рамках этого события конкурсе работы Маркеса не раз брали главные призы.

Одним словом, сможет ли побеждать недавно построенный при участии Тарсо Маркеса спортпрототип – вопрос открытый. Но одно можно утверждать с высокой степенью уверенности – скучной история этой машины не будет.