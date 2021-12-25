Экс-пилот Ferrari обвинил в неудачах боссов команды

В нынешнем сезоне результаты выступлений Ferrari можно оценить двояко – с одной стороны, в Кубке конструкторов Скудерия стала только третьей, причем почти вдвое уступив по очкам чемпионам из Mercedes. Кроме того, Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу не удалось одержать ни одной победы.

Но с другой нельзя не отметить серьезный шаг вперед по сравнению с предыдущим сезоном, когда команда заняла только шестое место, показав свой худший результат за 40 лет. Глава Ferrari Маттиа Бинотто назвал этот прогресс важным успехом и поставил команде семь баллов из десяти возможных за сезон 2021 года.

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Бывший гонщик Формулы 1 Рене Арну, который в начале 80-х выступал за рулем алой машины и занял третье место по итогам сезона-83, когда Скудерия выиграла Кубок конструкторов, не согласился с такой оценкой.

«Прошедший год оказался для Ferrari довольно скверным, – рассказал 73-летний француз в интервью La Gazzetta dello Sport. – Лучшая команда в мире не заслуживает таких результатов.

Жан Тодт, будучи главой команды, терпеть не мог даже финиша на втором месте. Я бы с удовольствием стал его пилотом, потому что смог бы выиграть чемпионат.

При нем ты не мог финишировать третьим и радоваться, проигрывая секунду на круге.

Кроме того, не стоит даже упоминать, что результаты Ferrari выросли [в 2021-м] только из-за изменений в регламенте. До того три года подряд все шло не так. Это великая команда, у них достаточно денег, на базе работают талантливые сотрудники, но дела не могут идти хорошо, когда всем руководят не те люди.

Не знаю, как можно надеяться на какие-то результаты без перестановок в руководстве команды. Им нужно вновь сражаться с Ферстаппеном и Хэмилтоном, пусть даже при этом иногда будут взрываться моторы».

Кими Райкконен в 2007 году стал последним чемпионом мира в составе Ferrari, годом позже Скудерия выиграла в командном зачете и с тех пор не может повторить этот результат.

Рене Арну на Фестивале Ferrari, 2019 год Фото: Ferrari