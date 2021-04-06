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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Реакция

Экс-пилот Ф1 встал на защиту Мазепина

Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)

Гоночный эксперт Марк Зурер объяснил, почему не стоит ругать россиянина и его партнера по Haas Мика Шумахера за ошибки в дебютной гонке

Экс-пилот Ф1 встал на защиту Мазепина

Гран При Бахрейна получился сложным для двух дебютантов Формулы 1. Оба гонщика допустили ошибки на первых кругах – Никита Мазепин из-за этого разбил машину, а Мику Шумахеру повезло больше, после разворота он смог продолжить борьбу. 

Как рассказал участник 82 Гран При Марк Зурер, особенности поведения современных машин Ф1 делают задачу новичков очень сложной. 69-летний швейцарец сказал, что считает объяснимыми их ошибки, так как прежде оба участвовали в гонках лишь на 600-сильных машинах Формулы 2. 

«У современных машин Ф1 огромный крутящий момент, – объяснил эксперт на Youtube-канале Formel1.de. – На заднюю ось подается 1000 л.с., а машина весит всего 700 кг. Это чистая мощь, фактически дрэгстер. 

И если колесо с одной стороны попадает на поребрик, машина вырывается из-под контроля и разворачивается». 

Зурер добавил, что свой вклад могли внести и компоненты гибридной системы, также новой для гонщиков Haas. Даже если на бумаге лишние 160 л.с. выглядят не так впечатляюще, на начальной фазе разгона они значительно влияют на динамику и поведение машины. 

«Когда ты разгоняешься из медленного поворота, то должен использовать всю имеющуюся мощность, – объяснил эксперт. – Гибридная система настроена так, что сразу выдает максимум. Но эта дополнительная энергия воздействует на машину не так, как в быстром повороте, когда она словно растягивается во времени.

Когда на колеса внезапно поступает полная мощность, а шины еще недостаточно прогреты, и ты наезжаешь на поребрик, происходят именно такие вещи. Ты просто должен научиться разгоняться более плавно.

Именно этим они [Шумахер с Мазепиным] и заняты. Молодые пилоты прежде всего должны учиться».

На кадрах ниже, сделанных нашим немецким коллегой Кристианом Ниммерфоллем, вы можете видеть разворот Мика, который не попал в официальную трансляцию гонки.

 

Также Зурер высказал мнение о третьем новичке Ф1 Юки Цуноде. Гонщик AlphaTauri удивил многих, приехав в Сахире девятым, однако швейцарский экс-пилот отметил, что сравнивать его с Мазепиным и Шумахером не вполне корректно: «У него была гораздо более быстрая машина». 

Марк добавил: «В то же время, машина Haas откровенно плоха. Она была такой год назад и с тех пор не стала нисколько лучше. Да, у них теперь больше мощности, чем в прошлом сезоне – но это значит, что контролировать задок надо еще точнее. 

Когда вам приходится выступать на скверной машине, для новичка это означает только одно – множество проблем. Именно это мы и увидели. Но если судить по чистой скорости и количеству ошибок, я тоже должен признать: Цунода лучший из троих».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия После гонки
Пилоты Марк Зурер , Мик Шумахер , Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Кристиан Ниммерфолль

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