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Экс-пилот Ф1: Время Алонсо ушло, лучше Расселла нанять

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Экс-пилот Ф1: Время Алонсо ушло, лучше Расселла нанять
Автор:
, редактор
1 июл. 2020 г., 10:33

Джонни Херберт не советует Renault возвращать двукратного чемпиона мира

Фернандо Алонсо считается одним из фаворитов в борьбе за место в Renault, а недавно его назвали кандидатом и на позицию пилота в Racing Point. Сам двукратный чемпион мира эти слухи не комментирует, но еще зимой он объявил о намерении вернуться в Формулу 1.

Однако эксперты по-разному оценивают возможное возвращение Алонсо. Например, бывший пилот Ф1 Джонни Херберт считает, что время испанца прошло.

«Фернандо Алонсо подошел к концу своей карьеры, – сказал Херберт. – То же самое было с Найджелом Мэнселлом, Микой Хаккиненом и Михаэлем Шумахером. Они все отличные пилоты, на карьеры должны заканчиваться».

По мнению Херберта, вместо Алонсо шанс лучше дать кому-то из нового поколения: «Я бы нанял пилота с большим желанием, который действительно хочет чего-то добиться. Лучше нанять мальчика, как Ferrari сделала с Шарлем Леклером. Это будущее, а не прошлое поколение, которое уже прошло свой пик».

Среди молодых пилотов Херберт выбрал Джорджа Расселла: «В Джордже я вижу нечто особенное. На Гран При он проявляет отличные психологические навыки. И он чертовски хороший пилот. Я бы точно выбрал его».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Джордж Расселл
Автор Иван Матушкин

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