Экс-пилот Ф1: Время Алонсо ушло, лучше Расселла нанять

Фернандо Алонсо считается одним из фаворитов в борьбе за место в Renault, а недавно его назвали кандидатом и на позицию пилота в Racing Point. Сам двукратный чемпион мира эти слухи не комментирует, но еще зимой он объявил о намерении вернуться в Формулу 1.

Однако эксперты по-разному оценивают возможное возвращение Алонсо. Например, бывший пилот Ф1 Джонни Херберт считает, что время испанца прошло.

«Фернандо Алонсо подошел к концу своей карьеры, – сказал Херберт. – То же самое было с Найджелом Мэнселлом, Микой Хаккиненом и Михаэлем Шумахером. Они все отличные пилоты, на карьеры должны заканчиваться».

По мнению Херберта, вместо Алонсо шанс лучше дать кому-то из нового поколения: «Я бы нанял пилота с большим желанием, который действительно хочет чего-то добиться. Лучше нанять мальчика, как Ferrari сделала с Шарлем Леклером. Это будущее, а не прошлое поколение, которое уже прошло свой пик».

Среди молодых пилотов Херберт выбрал Джорджа Расселла: «В Джордже я вижу нечто особенное. На Гран При он проявляет отличные психологические навыки. И он чертовски хороший пилот. Я бы точно выбрал его».