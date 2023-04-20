Экс-пилот Ф1 возглавил молодежную программу McLaren
Работу с юниорами в Уокинге доверили пятикратному триумфатору «Ле-Мана» Эмануэле Пирро
За свою историю McLaren смогла привести в чемпионат мира немало быстрых юниоров – достаточно назвать Льюиса Хэмилтона, Кевина Магнуссена, Стоффеля Вандорна и Ландо Норриса. В этом году за рулем оранжевой машины дебютировал Оскар Пиастри.
В четверг команда объявила о серьезной реструктуризации своей молодежной программы, которая будет «поддерживать гонщиков, начиная с картинга и развивать из профессиональные навыки с целью продвижения талантов в Формулу 1».
Новым руководителем программы стал Эмануэле Пирро. Итальянец пять лет на стыке 80-х и 90-х сам был тест-пилотом McLaren, а также три сезона выступал в Гран При за Benetton и Scuderia Italia и пять раз побеждал в «14 часах Ле-Мана».
«Я в восторге от этой истории по нескольким причинам, – цитирует пресс-служба 61-летнего Пирро. – McLaren сыграла ключевую роль в моей собственной карьере. Я сумел выйти на совершенно новый уровень, работая вместе с [Айртоном] Сенной, [Аленом] Простом и [Герхардом] Бергером.
Сейчас мне предстоит выстроить не имеющую аналогов программу, призванную находить самых лучших гонщиков и обеспечивать их всеми необходимыми инструментами для наилучшей реализации своего таланта.
Кроме того, мы привьем им миссию, точку зрения и ценности McLaren и, надеюсь, один из них дойдет до команды Ф1.
Имея важные активы в IndyCar и Формуле Е мы предложим дополнительные карьерные возможности пилотам из молодежной программы McLaren.
Мне нравится работать с юниорами, помогая им расти и совершенствоваться. Я уже занимался этим прежде, получив важный опыт, который рассчитываю задействовать сейчас».
В настоящее время поддержкой McLaren пользуются гонщики IndyCar Алекс Палоу и Пато О'Уорд, а также 15-летний Уго Угочукву (его отец итальянец, а мама из Нигерии), который выступает в Формуле 4 под флагом США.
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