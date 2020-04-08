Экс-пилот Ф1: В футбол играют по средам – и Ф1 может гонять
Ян Ламмерс считает, что в нынешней непростой ситуации чемпионат мира может обратитья к опыту футбольной Лиги чемпионов
После отмены или переноса уже девяти Гран При (последним из них вчера стала гонка в Канаде) Формуле 1 неизбежно приходится искать способ провести достаточно большое количество этапов в сравнительно короткий период времени. В последние недели в связи с этим озвучивались идеи проводить Гран При на одной трассе в течение двух уик-эндов подряд – или даже устраивать две гонки в один уик-энд.
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Ян Ламмерс, выступавший в Формуле 1 в 80-х и 90-х годах, пошел дальше и предложил обратиться к опыту футбольных турниров.
«Почему бы не подумать о проведении гонки во вторник или в среду? Так ведь делает Лига чемпионов, – поделился Ламмерс мыслями с голландским изданием NOS. – Может быть, необязательно гоняться только в выходные.
Коронавирус по всем нам сильно ударил – но это дает возможность посмотреть на ситуацию по-новому. Сейчас мы в своего рода спячке, но это также можно использовать, чтобы сделать несколько шагов вперед. Так что, из этой ситуации можно извлечь кое-что полезное.
Сейчас много говорят, что календарь должен стать очень компактным, что гонки надо провести на небольшом количестве трасс. Я бы с этим не торопился. Вот выяснилось, что трасса в Португалии получила нужную для Ф1 категорию. Можно было бы рассмотреть вопрос выступлений там».
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Стоит отметить, что Ламмерс в настоящий момент является не простым наблюдателем, а одним из руководителей компании-организатора Гран При Нидерландов, который в этом году появился в календаре после продолжительной паузы.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ян Ламмерс
|Автор
|Кирилл Качнов
Экс-пилот Ф1: В футбол играют по средам – и Ф1 может гонять
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