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Формула 1 Новости

Экс-пилот Ф1: Успехи Хэмилтона – далеко не просто везение

Автор:
, редактор (Франция)

Жан-Эрик Вернь объяснил, что одних лишь чистой скорости и таланта в автоспорте недостаточно для хорошей карьеры

Экс-пилот Ф1: Успехи Хэмилтона – далеко не просто везение

В истории автоспорта можно отыскать великое множество примеров, когда гонщику в молодости прочат большое будущее, он собирает ворох трофеев в «младших классах», однако затем или вовсе не попадает в Ф1, или оказывается там в слабой команде, несколько сезонов в которой серьезно портят репутацию.

Истории Паскаля Верляйна, Стоффеля Вандорна, Ника де Вриса и многих других вполне наглядно иллюстрируют грустную правду. Похожей получилась и карьера Жана-Эрика Верня: после трех сезонов в Toro Rosso француз покинул Ф1, но смог найти себя в марафонских гонках и Формуле Е, где дважды стал чемпионом.

Недавно Жан-Эрик стал гостем подкаста Beyond The Grid, где рассказал, что дело здесь не только в везении. Гонщику важно уметь анализировать ситуацию, чтобы обеспечить свое будущее. Вернь привел пример Льюиса Хэмилтона – самого успешного гонщика за всю историю Формулы 1.

«Очень важно делать верный выбор, – объяснил француз. – Кто-то говорит, что это просто удача, но со временем я понял, что все обстоит не совсем так. И для меня лучшим примером тут является Льюис.

Я помню наш разговор в 2012 году во время уик-энда в Индии. Он тогда выступал за McLaren, но уже объявил о предстоящем переходе в Mercedes. В ту пору Mercedes была молодой командой, которая не просто не выигрывала, но и была весьма далеко от побед.

Я сказал ему: "Ты сошел с ума, зачем тебе переходить туда? Ты в самой лучшей команде, в McLaren". А он ответил: "Понимаешь, я хочу выстроить команду вокруг себя. Без этого мне не одолеть Себастьяна [Феттеля, который в начала 10-х доминировал в Ф1 с Red Bull]"».

Вернь продолжил: «Сейчас, когда я смотрю на карьеру Льюиса в Mercedes, на все его достижения, то вижу в этом все что угодно, только не удачу. Парень доверился тем людям, которые работали в команде, куда он пришел. Он знал, что там есть Тото Вольф и отличный технический штаб, что концерн серьезно инвестирует в команду. И понял, что если он сработается с ними, то они смогут побеждать на протяжении десятилетия, что сделает его самым успешным пилотом в истории. Так оно и вышло.

Многие говорят, что это лишь потому, что у Льюиса быстрейшая машина, потому побеждать ему просто. Но он сам выстроил вокруг себя эту удачу вместе с Тото Вольфом и людьми Mercedes. Это не везение, а упорная работа и умение оценивать развитие событий. То, что не удается многим другим гонщикам».

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Фото: Sutton Images

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