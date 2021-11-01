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Формула 1 Новости

Экс-пилот Ф1 стал депутатом

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Сакон Ямамото избрался в Палату представителей японского парламента

Экс-пилот Ф1 стал депутатом

Бывший пилот Формулы 1, 39-летний Сакон Ямамото стал депутатом Палаты представителей парламента Японии. Он был кандидатом от местной Либерально-Демократической партии.

Ямамото провел в Формуле 1 21 Гран При, выступая за команды Super Aguri, HRT и Spyker. Он так ни разу и не финишировал в очковой зоне: лучшим гоночным результатом для Ямамото стало 12 место на финише домашнего Гран При Японии.

В отличие от иных бывших спортсменов, Ямамото заявил о намерении полностью посвятить себя новой работе в парламенте, поставив перед собой задачу стать эффективной частью команды, которая будет работать над преодолением коронакризиса.

Полномочия депутатов в Японии длятся четыре года, однако политические традиции страны подразумевают очень частые досрочные выборы, так что в среднем депутаты переизбираются раз в три года.

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