Экс-пилот Ф1 Рейтеман попал в больницу в тяжелом состоянии

Обретя популярность на родине за годы выступлений в Brabham и Ferrari, Карлос Рейтеман после расставания с гонками начал политическую карьеру и немало преуспел, став губернатором провинции Санта-Фе, а позже сенатором.

В среду 79-летнего Рейтемана госпитализировали в палату интенсивной терапии, причиной стало внутреннее кровотечение в пищеварительной системе. Сообщается, что с того времени его положение ухудшилось.

Выпущенное в пятницу сообщение для прессы гласило, что состояние бывшего гонщика остается «клинически стабильным, с приемлемыми параметрами». Однако за этим последовало усиление кровотечения, что потребовало перевода Рейтемана в другой госпиталь, имеющий специальное оборудование.

Медики сообщили о падении кровяного давления и ухудшении параметров.

Рейтеман дебютировал в Ф1 в 1972 году по приглашению Берни Экклстоуна, в то время босса Brabham. Позже он выступал также за Ferrari, Williams и Lotus, проведя в общей сложности 146 Гран При.

Аргентинец участвовал в чемпионате мира на протяжении 11 сезонов, одержав 12 побед. Его высшим достижением стало второе место в 1981 году – тогда Карлос проиграл титул Нельсону Пике с разницей всего в одно очко. Еще трижды он заканчивал чемпионат третьим.

В 2003 году, когда закончился второй срок Рейтемана на посту губернатора Санта-Фе, ему предложили выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах – но экс-пилот ответил отказом. Вместо этого он стал сенатором.

В 2017-м у политика был диагностирован рак печени. Он перенес операцию в Нью-Йорке, но с тех пор испытывал постоянные проблемы со здоровьем, редко появляясь на публике.

Карлос Рейтеман, фото 2011 года Фото: Sutton Images