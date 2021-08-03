Экс-пилот Ф1 раскритиковал судей за слабоволие

Участник 23 гонок чемпионата мира и один из главных организаторов Гран При Голландии Ламмерс высказал мнение, что в особых случаях спортивным комиссарам FIA стоит действовать не формально, строго придерживаясь регламента, а учитывать особенности ситуации.

Он привел в качестве примеров два эпизода – столкновение Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном в Сильверстоуне и дисквалификацию Себастьяна Феттеля после финиша на отличном втором месте в Венгрии (в баке Aston Martin не хватило 700 милилитров топлива).

«Неужели там нет никого, кто набрался бы смелости принять решение вообще не давать Хэмилтону и Ферстаппену очков в Сильверстоуне? – сказал Ламмерс в подкасте NOS Formula 1. – Или присудить Феттелю предупреждение и штраф в 10 тысяч евро [с сохранением результата]?

Но мне почему-то кажется, что ни о чем таком вы не слышали».

Голландец добавил, что в современном мире подобный подход Формулы 1 уже не кажется правильным.

«Надо что-то делать, – сказал он. – Надо как-то закончить этот бесконечно затянувшийся период, когда правила применяются исключительно так, как прописано в регламенте. Обязательно нужно учитывать еще и дух спорта».