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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Экс-пилот Ф1 раскритиковал судей за слабоволие

Автор:
, Ответственный редактор

Ян Ламмерс уверен, что бывают ситуации, когда не стоит слепо следовать букве правил

Экс-пилот Ф1 раскритиковал судей за слабоволие

Участник 23 гонок чемпионата мира и один из главных организаторов Гран При Голландии Ламмерс высказал мнение, что в особых случаях спортивным комиссарам FIA стоит действовать не формально, строго придерживаясь регламента, а учитывать особенности ситуации.

Он привел в качестве примеров два эпизода – столкновение Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном в Сильверстоуне и дисквалификацию Себастьяна Феттеля после финиша на отличном втором месте в Венгрии (в баке Aston Martin не хватило 700 милилитров топлива).

«Неужели там нет никого, кто набрался бы смелости принять решение вообще не давать Хэмилтону и Ферстаппену очков в Сильверстоуне? – сказал Ламмерс в подкасте NOS Formula 1. – Или присудить Феттелю предупреждение и штраф в 10 тысяч евро [с сохранением результата]? 

Но мне почему-то кажется, что ни о чем таком вы не слышали».

Голландец добавил, что в современном мире подобный подход Формулы 1 уже не кажется правильным.

«Надо что-то делать, – сказал он. – Надо как-то закончить этот бесконечно затянувшийся период, когда правила применяются исключительно так, как прописано в регламенте. Обязательно нужно учитывать еще и дух спорта».

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