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Экс-пилот Ф1 раскритиковал Стролла-старшего за покупку команды для сына

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Экс-пилот Ф1 раскритиковал Стролла-старшего за покупку команды для сына
Автор:
, редактор

Альгерсуари осудил ценности нынешней Формулы 1

Хайме Альгерсуари провел в Формуле 1 два с половиной сезона, после чего завязал с гонками, еще некоторые время повыступав в Формуле Е и GT. Вместо гоночной карьеры испанец стал диджеем. 

Альгерсуари ушел из Ф1 в конце 2011 года и почти десять лет спустя считает, что в нынешнем виде чемпионат ушел от гоночных ценностей, стал слишком зависим от денег. В частности, испанец осудил то, что миллиардер Лоуренс Стролл купил себе команду Ф1 и взял туда пилотом собственного сына.

«Ф1 очень сильно изменилась даже со времени моего ухода, – цитирует Альгерсуари Formula1News. – Такое не для меня. Я не понимаю, когда хорошим пилотам приходится оплачивать свою возможность выступать в гонках. Или высокие траты для команд.

Не могу смотреть на то, как командами владеют родители их пилотов. Такие ценности я не понимаю».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Лоуренс Стролл , Хайме Альгерсуари , Лэнс Стролл
Команды Aston Martin Racing
Автор Иван Матушкин

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