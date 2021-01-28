Экс-пилот Ф1 раскритиковал Стролла-старшего за покупку команды для сына

Хайме Альгерсуари провел в Формуле 1 два с половиной сезона, после чего завязал с гонками, еще некоторые время повыступав в Формуле Е и GT. Вместо гоночной карьеры испанец стал диджеем.

Альгерсуари ушел из Ф1 в конце 2011 года и почти десять лет спустя считает, что в нынешнем виде чемпионат ушел от гоночных ценностей, стал слишком зависим от денег. В частности, испанец осудил то, что миллиардер Лоуренс Стролл купил себе команду Ф1 и взял туда пилотом собственного сына.

«Ф1 очень сильно изменилась даже со времени моего ухода, – цитирует Альгерсуари Formula1News. – Такое не для меня. Я не понимаю, когда хорошим пилотам приходится оплачивать свою возможность выступать в гонках. Или высокие траты для команд.

Не могу смотреть на то, как командами владеют родители их пилотов. Такие ценности я не понимаю».