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Формула 1 Новость

Экс-пилот Ф1 предупредил Red Bull об опасности погони за титулом

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, Ответственный редактор

По мнению Тимо Глока, команде важно не растратить сейчас все ресурсы, так как в этом случае можно остаться в 2022-м у разбитого корыта

Экс-пилот Ф1 предупредил Red Bull об опасности погони за титулом

Сезон Формулы 1 возобновится в следующий уик-энд в Спа – по итогам первых 11 Гран При можно сделать вывод, что команды Red Bull и Mercedes практически равны по силам. 

В последние годы уже случалось, что летом кто-то из соперников оказывался близко к Mercedes – дважды подобное удавалось Ferrari. Однако действующие чемпионы всякий раз очень сильно поводили осеннюю часть чемпионата и забирали титулы. 

Сейчас команды Ф1 вынуждены распределять ресурсы между доработкой существующей машины и подготовкой к новому сезону, когда в силу вступят совсем другие правила. 

Как объяснил призер трех Гран При Тимо Глок, в такой ситуации Red Bull может невольно загнать сама себя в ловушку.

«Я надеюсь, они смогут отыграться, – объяснил 39-летний немец в интервью Speedweek. – Прямо сейчас все выглядит так, что в последних гонках Mercedes удается сокращать отставание. 

Вторая половина сезона обещает стать захватывающей. Две команды и два топ-пилота очень близки по силам. И вопрос теперь в том, кто готов больше инвестировать в нынешнюю машину, а кто предпочтет поберечь силы для следующего года. 

У меня есть ощущение, что в Red Bull увидели серьезную возможность завоевать титул. Ради достижения этого они потратят больше на программу этого года. И это может обернуться для них серьезными сложностями в 2022-м».

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