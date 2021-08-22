Сезон Формулы 1 возобновится в следующий уик-энд в Спа – по итогам первых 11 Гран При можно сделать вывод, что команды Red Bull и Mercedes практически равны по силам.

В последние годы уже случалось, что летом кто-то из соперников оказывался близко к Mercedes – дважды подобное удавалось Ferrari. Однако действующие чемпионы всякий раз очень сильно поводили осеннюю часть чемпионата и забирали титулы.

Сейчас команды Ф1 вынуждены распределять ресурсы между доработкой существующей машины и подготовкой к новому сезону, когда в силу вступят совсем другие правила.

Как объяснил призер трех Гран При Тимо Глок, в такой ситуации Red Bull может невольно загнать сама себя в ловушку.

«Я надеюсь, они смогут отыграться, – объяснил 39-летний немец в интервью Speedweek. – Прямо сейчас все выглядит так, что в последних гонках Mercedes удается сокращать отставание.

Вторая половина сезона обещает стать захватывающей. Две команды и два топ-пилота очень близки по силам. И вопрос теперь в том, кто готов больше инвестировать в нынешнюю машину, а кто предпочтет поберечь силы для следующего года.

У меня есть ощущение, что в Red Bull увидели серьезную возможность завоевать титул. Ради достижения этого они потратят больше на программу этого года. И это может обернуться для них серьезными сложностями в 2022-м».