В последнее время Льюис Хэмилтон все активнее проявляет себя в качестве общественного деятеля. Его комментарии по политическим темам и кадры участия в различных акциях появляются едва ли не чаще, чем новости об очередной победе в Гран При. По итогам 2020 года гонщика Mercedes уже признали самым влиятельным темнокожим британцем.

Тем временем бывший пилот Ф1 Кристиан Альберс отметил, что подобная активность не всегда полезна для спортсменов.

«Когда вы являетесь действующим атлетом, выражать свое мнение по некоторым темам довольно опасно, – написал Альберс в своей колонке для издания De Telegraaf. – Сложность в том, что ваши дела в дальнейшем должны соответствовать словам.

Например, если вы говорите о защите окружающей среды, то в итоге можете оказаться в одном списке с Леонардо ди Каприо, который [после аналогичных призывов] летал в Америку и обратно на частном самолете.

Хэмилтон защищает права человека, поддерживая движение Black Lives Matter, но он же высказывается в пользу гонки в Саудовской Аравии, а эту страну часто критикуют как раз за пренебрежение человеческими правами.

Невозможно говорить, что это прекрасная страна, когда всему миру в точности известно, какие вещи там происходят».

Кристиан Альберс выступал в Ф1 в 2005-07 годах за Minardi и Midland/Spyker. Он провел 46 Гран При и один раз финишировал на пятом месте – в памятной «гонке шести машин» в Индианаполисе.